Albissola Marina, controlli della polizia locale: sanzionati bus turistici e mezzi pesanti

Albissola Marina. Nelle ultime settimane gli agenti del corpo della Polizia Locale di Albissola Marina, guidati dal Comandante Andrea Catapano in accordo con il sindaco Gianluca Nasuti ed il vicesindaco Luigi Silvestro, hanno cominciato una serie di controlli sugli autobus turistici che il fine settimana si accostano temporaneamente in maniera irregolare sulle fermate destinate ai mezzi del trasporto pubblico locale, in prossimità del centro storico oppure (come da segnalazioni ricevute direttamente dai cittadini albissolesi, ndr) in Viale Faraggiana, bloccando le manovre dei veicoli della Croce d’Oro.

I controlli si sono estesi anche ai mezzi pesanti che transitano sull’Aurelia tra cui il tir che, nella seconda metà di luglio, a seguito di un guasto, ha provocato forti rallentamenti alla circolazione.

L’esito di tali controlli ha portato a diverse sanzioni per le ditte di trasporto persone. Una di esse per esempio (per il carico e scarico dei propri passeggeri) usufruiva, pur non essendo autorizzata ad effettuare tale attività, proprio delle fermate destinate al trasporto pubblico. Per questo motivo è scattata la relativa sanzione pecuniaria con il ritiro finalizzato alla sospensione della carta di circolazione del bus.

Inoltre, due mezzi pesanti sono stati sanzionati per un totale di cinque verbali da €878 cadauno, il tutto con tanto di sospensione della patente di guida del conducente per guida senza carta tachigrafica inserita nel tachigrafo. Destinatario di due di quelle sanzioni è stato proprio il mezzo pesante che aveva bloccato per 5 ore la SS1 Aurelia lo scorso 16 luglio.

L’autista di un autocarro da 3,5 tonnellate di un noto corriere invece, è stato sanzionato e deferito all’Autorità Giudiziaria per guida con patente (del Regno di Spagna) risultata contraffatta. Infine, grazie al supporto dell’unita cinofila della Polizia Locale di Savona, sono stati espletati diversi controlli anche sui bus della TPL, questo al fine di contrastare l’uso di sostanze stupefacenti.

“Tali controlli – dichiara il Comandante Catapano – saranno effettuati tutti i weekend al fine di contrastare l’occupazione dei golfi di fermata destinati al trasporto pubblico e/o altri tipi di comportamenti che paralizzano la viabilità in particolare durante il fine settimana”.