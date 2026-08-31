Albisola, grande successo la festa di fine estate al Parco Zambellini

Albisola Superiore. Quando una manifestazione, che si ripete di anno in anno, incontra fin dal principio l’apprezzamento del pubblico diventa un appuntamento molto atteso e sempre più partecipato. Questo è quello che è accaduto con la festa di fine estate giunta alla quarta edizione ed organizzata dal Comune di Albisola Superiore col supporto dei volontari della protezione civile di Albisola.

“Sabato sera – afferma l’assessore all’agricoltura e protezione civile Calogero Massimo Sprio – la zona del belvedere del Parco Zambellini situato ad Albisola Superiore è diventata il palco dove sono andati in scena musica, allegria, voglia di stare insieme e condividere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Con la collega Assessore al Bilancio Sara Brizzo abbiamo inteso organizzare anche quest’anno questo evento che negli anni precedenti aveva riscosso molto successo”.

Secondo gli assessori Sprio e Brizzo il motivo di questo successo è frutto innanzitutto delle capacità e dell’esperienza dei dj Massimo Botta e Giorgio Gallo Carretto che ogni volta creano un meraviglioso connubio fra la selezione ed il mixaggio dei brani musicali più belli di ieri e di oggi e l’intrattenimento e coinvolgimento del pubblico che non si sente spettatore bensì anch’esso protagonista nel creare un’atmosfera molto vivace in grado di trasmettere grandi emozioni a tutti i presenti.

L’amministrazione comunale tutta rivolge un grande plauso e ringraziamento ai due dj ma anche ai volontari della Protezione Civile Albisola per il loro prezioso supporto senza il quale queste iniziative non potrebbero tenersi, perlomeno con questi risultati.

“Questi eventi – afferma l’assessore Sprio – oltre a raccogliere un bisogno di svago e di socialità sono utili per estendere la conoscenza di questo pregevole sito, la cui apertura al pubblico è stata resa possibile grazie ad un grande lavoro di riqualificazione che con gli stessi volontari portammo avanti in passato per più di un anno, per valorizzarlo ed incrementarne in questo modo la sua fruizione”.