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Permanenza e ritorno

Albingaunia, staff tecnico: resta Luca Giampà, c’è Fabio Rossi

L'ex difensore bianconero torna in bianconero e farà parte dello staff tecnico di mister Matteo Cocco

Generico agosto 2026

Albenga. Una permanenza e un nuovo arrivo che sa di ritorno all’interno dello staff tecnico dell’Albingaunia.

Anche mister Matteo Cocco potrà contare su Luca Giampà, ex attaccante che aveva fatto da collaboratore tecnico a mister Daniele Poggi nella scorsa stagione.

Come novità, invece, un altro collaboratore molto conosciuto dai tifosi di Albenga: nello staff ci sarà anche Fabio Rossi, ex difensore bianconero negli anni dell’Albenga del presidente Tomatis, che ha fatto parte della squadra che nel 2016 aveva vinto gli spareggi per andare in Eccellenza.

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