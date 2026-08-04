Albingaunia, iniziata la preparazione: primo allenamento verso la nuova stagione

È partita ufficialmente la stagione 2026/27 dell’Albingaunia. La formazione ingauna si è ritrovata per il primo allenamento della preparazione estiva, inaugurando il percorso verso il prossimo campionato di Promozione.

A salutare squadra e staff era presente anche un gruppo di tifosi, che ha voluto far sentire il proprio sostegno fin dal primo giorno di lavoro, accompagnando la ripartenza con entusiasmo.

Sono 27 i giocatori convocati per il raduno. Tra i portieri figurano Cerruti, Manti e Orrù.

Completano la rosa i difensori Fazio, Bolia, Beron, Giulio Secco, Greco, Latini, Massa, Savona e Plando. A centrocampo ci sono Iberti, Prina, Buttu, Cassini, Gastaldi, Marquez, Alessandro Secco e Valentino. Nel reparto offensivo, infine, sono stati convocati Ferrara, Oddone, Di Mari, Lodovici, Bianco, Piu e Rocca.

Con il primo allenamento è iniziata ufficialmente la preparazione estiva. Nelle prossime settimane l’Albingaunia lavorerà per farsi trovare pronta in vista dei primi impegni della nuova stagione.