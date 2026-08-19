Albenga, litiga con il fratello e lo colpisce con una mannaia: arrestato dopo inseguimento

Poteva trasformarsi in una tragedia la violenta lite scoppiata nelle prime ore della notte in viale Pontelungo ad Albenga. Un cittadino marocchino di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri con l’accusa di aver ferito il fratello maggiore al culmine di una discussione nata per futili motivi.

La vicenda si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti che, nonostante l’ora tarda, hanno immediatamente dato l’allarme al Nuovo Numero Unico Europeo (NUE) 112. Il giovane ha improvvisamente estratto una mannaia da macellaio che teneva nascosta sotto la camicia, scagliandosi contro il parente e colpendolo più volte alle braccia e alle gambe.

La risposta delle forze dell’ordine è stata immediata. Grazie ai servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Comando Provinciale di Savona per il periodo estivo, due pattuglie della Stazione di Albenga e della Sezione Radiomobile si trovavano già nelle vie adiacenti e sono giunte sul posto mentre l’aggressione era ancora in corso.

Alla vista delle gazzelle, il ventunenne ha tentato la fuga a piedi verso il mare. Inseguito a vista dai militari attraverso i vicoli del centro storico e lungo il fiume Centa, il malvivente è stato infine accerchiato e bloccato in via Trieste. Prima di arrendersi senza opporre ulteriore resistenza, l’aggressore ha cercato inutilmente di disfarsi dell’arma da taglio lanciandola sotto un’automobile in sosta.

Recuperata la mannaia, i Carabinieri hanno condotto il ventunenne presso la caserma di Piazza Caduti di Nassirya, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il fratello ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale: ha riportato diverse lesioni da taglio agli arti che, fortunatamente, non sono risultate di grave entità. I militari dell’Arma hanno espresso un sentito ringraziamento ai cittadini che, con senso civico e prontezza, hanno segnalato l’accaduto consentendo un arresto lampo ed evitando conseguenze peggiori.