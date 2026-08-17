Albenga, fiammata da un tubo in un’abitazione: esplode una finestra, donna ustionata a una gamba

Albenga. Agg ore 21.40: Arrivano i primi aggiornamenti sull’intervento di soccorso avvenuto in Regione Miranda 19 ad Albenga.

Secondo quanto appreso, non si è trattato dell’esplosione di una bombola, come emerso nelle primissime informazioni, bensì di una fiammata provocata da un tubo. Il contraccolpo avrebbe quindi causato l’esplosione di una finestra dell’abitazione. Nell’incidente è rimasta ferita una donna, che ha riportato ustioni a una gamba. E’ stata trasportata in codice rosso al Villa Scassi di Genova.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Grifo, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica e i vigili del fuoco, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause che hanno provocato la fiammata. Sul posto anche i carabinieri di Albenga. Fine aggiornamento.

Attimi ti paura e intervento dei soccorsi nella tarda serata di oggi (17 agosto) ad Albenga, in Regione Miranda 19, dove, da quanto appreso, sarebbe esplosa una bombola all’interno di un’abitazione.

Al momento le informazioni disponibili sono ancora frammentarie e la dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Grifo, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i carabinieri di Albenga per le indagini del caso.

Al momento sembrerebbe esserci una donna ferita in modo grave ad una gamba ma ancora non si conoscono le cause che hanno provocato l’esplosione.