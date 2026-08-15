Albenga, due giovani ubriachi su un gommone eseguono manovre pericolose all’isola Gallinara: multa di 5mila euro

Albenga. I militari dell’Ufficio Circondariale marittimo di Loano-Albenga, a bordo del battello veloce B38, nei giorni scorsi hanno intercettato un gommone pirata che eseguiva pericolose evoluzioni tra le unità all’ancora presso l’isola Gallinara ed i bagnanti.
Era occupato da due persone di giovane età in evidente stato di ebbrezza che sono stati scortati in sicurezza ad Alassio.
Quindi, sono stati sottoposti agli accertamenti urgenti di rito, in collaborazione con il Nucleo operativo radio mobile dei carabinieri di Alassio e la volante della polizia di Stato del Commissariato di Alassio.
È stato rilevato un tasso alcolemico di gran lunga il limite consentito (0.5 g/l) del conduttore dell’unità, al quale è stata elevata una multa da 5mila euro.