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Nella notte

Albenga, danneggiato il monumento ai carabinieri di piazza Tortora: indagini in corso

L'opera, realizzata da Flavio Furlani e inaugurata nell'ottobre 2014 per il bicentenario della fondazione dell'Arma, presenta danni in più punti

Generico agosto 2026

Albenga. Danneggiato il Monumento al Carabiniere di piazza Tortora ad Albenga. E’ successo, con tutta probabilità, la notte scorsa.

L’opera, realizzata da Flavio Furlani e inaugurata nell’ottobre 2014 per il bicentenario della fondazione dell’Arma, presenta danni in più punti: in particolare, alle gambe del carabinieri che tiene la bandiera e al visto di uno dei bambini ritratti nella parte destra.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Albenga.

Secondo l’ipotesi più probabile, i danni non sarebbero dovuti ad un gesto vandalico volontario ma ad un episodio accidentale.

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