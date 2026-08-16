Albenga, danneggiato il monumento ai carabinieri di piazza Tortora: indagini in corso

Albenga. Danneggiato il Monumento al Carabiniere di piazza Tortora ad Albenga. E’ successo, con tutta probabilità, la notte scorsa.
L’opera, realizzata da Flavio Furlani e inaugurata nell’ottobre 2014 per il bicentenario della fondazione dell’Arma, presenta danni in più punti: in particolare, alle gambe del carabinieri che tiene la bandiera e al visto di uno dei bambini ritratti nella parte destra.
Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Albenga.
Secondo l’ipotesi più probabile, i danni non sarebbero dovuti ad un gesto vandalico volontario ma ad un episodio accidentale.