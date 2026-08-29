Albenga, brutta sorpresa a Vadino: vetro dell’auto sfondato. La proprietaria: “Servono più controlli per la sicurezza”

Albenga. Brutta sorpresa questa mattina (29 agosto), all’alba, a Vadino, dove ignoti hanno sfondato il vetro di un’auto. L’episodio è avvenuto presumibilmente durante la notte, in via Ruffini.

Ad accorgersi del danno è stata la proprietaria al momento di recarsi al lavoro, ritrovando il veicolo danneggiato: è stato distrutto uno dei finestrini posteriori.

Pare non ci siano stati altri mezzi coinvolti e nelle prossime ore sarà formalizzata la denuncia.

“Purtroppo mi sono accorta del danno proprio mentre stavo andando al lavoro – ha affermato con amarezza la proprietaria. – Nelle prossime ore sporgerò denuncia. Quello che è certo è che, in particolare nella zona di Vadino, servono più sicurezza e controlli”.