Albenga, al via i lavori per il nuovo impianto termico del Palamarco: investimento da circa 45 mila euro

Albenga. Sono iniziati gli interventi per la sostituzione dell’impianto termico del Palamarco di Albenga, con il rifacimento delle tubazioni e la sostituzione della caldaia. Un intervento dal valore di circa 45 mila euro, finalizzato a migliorare la funzionalità e la fruibilità di una struttura sportiva utilizzata quotidianamente da numerose società sportive della città e anche dagli studenti delle scuole del territorio, tra cui il Liceo G. Bruno, l’Istituto Agrario e l’ITIS.

Si tratta di un ulteriore investimento sull’impiantistica sportiva cittadina, settore sul quale l’Amministrazione comunale ha lavorato negli anni con l’obiettivo di rendere le strutture sempre più sicure, efficienti e adeguate alle esigenze di chi le utilizza.

Il Palamarco, in particolare, è stato interessato nel tempo da diversi interventi di riqualificazione. Nel 2018, si è provveduto alla sostituzione del parquet, delle canaline di scolo delle acque piovane e al rifacimento dell’impianto elettrico. Nel 2019 è stata realizzata una seconda importante tranche di interventi che hanno visto il rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici, con il rinnovo e la sostituzione di arredi e sanitari, la sostituzione e il rinnovamento degli infissi, con finestre meccanizzate, nuove porte e particolare attenzione alle uscite di sicurezza. È stato inoltre realizzato un importante intervento di efficientamento energetico, insieme a un ulteriore intervento sul parquet, necessario anche per consentire lo svolgimento delle attività di pattinaggio nelle migliori condizioni.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Gli impianti sportivi rappresentano uno spazio fondamentale per la pratica sportiva, per le associazioni e per i nostri ragazzi. Negli anni al Palamarco abbiamo realizzato diversi interventi per migliorare la struttura e oggi aggiungiamo un nuovo investimento, quello sull’impianto termico, che consentirà di rendere il palazzetto ancora più funzionale ed efficiente. È una struttura molto utilizzata, non soltanto dalle società sportive di Albenga, ma anche dalle scuole. L’obiettivo è proseguire su questa strada, con interventi programmati e concreti, affinché le nostre strutture sportive possano rispondere sempre meglio alle esigenze di chi le utilizza ogni giorno”.