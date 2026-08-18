Alassio, il 21 agosto la presentazione del nuovo format “Tutti fuori moda!” dedicato a commercio e territorio

Alassio. Un nuovo format pensato per coinvolgere cittadini e turisti, valorizzare le attività commerciali e trasformare la città in un palcoscenico diffuso di musica, intrattenimento e partecipazione. Si chiama “Tutti fuori moda! Un altro modo di vivere la città” e sarà presentato ad Alassio venerdì 21 agosto alle ore 21, presso il locale La Marinetta, sul lungomare. L’appuntamento di presentazione, patrocinato dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, sarà l’occasione per far conoscere il progetto agli operatori del territorio.

Il nome “Tutti fuori moda!” richiama volutamente i grandi format di intrattenimento del passato, reinterpretandoli in chiave contemporanea attraverso musica, social, coinvolgimento del pubblico e promozione del territorio.

Ideato da Maria Crepaldi per Jumar Events, il format nasce con l’obiettivo di creare un nuovo modello di promozione delle attività locali attraverso il coinvolgimento diretto del pubblico. Musica, quiz, curiosità sulla città, contenuti social e buoni e sconti messi a disposizione dagli esercizi aderenti saranno gli elementi attraverso i quali l’iniziativa punta a mettere in relazione cittadini, turisti e attività commerciali.

Durante la serata del 21 agosto, il pubblico sarà coinvolto con domande e curiosità dedicate ad Alassio, alla Liguria, alla musica, al territorio e alle attività aderenti. I partecipanti potranno inoltre ricevere buoni e promozioni messi a disposizione dalle attività commerciali coinvolte.

I lanci social dell’evento saranno seguiti da Maria Crepaldi e dalla cantautrice alassina Diandra Delfino, che interverranno attraverso i social per spiegare l’iniziativa, invitare alla partecipazione e raccontare il valore del progetto. Ospite della serata sarà il cantante e ballerino italo-americano Joshua Consigli, che ha recentemente firmato la piastrella a lui dedicata per il Muretto di Alassio per i suoi ruoli come attore, il quale parteciperà alla consegna dei buoni sconto e interverrà con la sua performance vocale. La serata vedrà inoltre la partecipazione di Marco Anelli, che accompagnerà il momento musicale, contribuendo a creare un’atmosfera di intrattenimento e condivisione.

Ingresso libero.