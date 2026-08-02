  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Senza autorizzazione

Alassio, vende cibo e birre fuori dalla discoteca: 5 mila euro di multa e Apecar sequestrata

Nel mirino degli agenti l’attività di un 60enne originario di Torino, privo della necessaria autorizzazione

Generico agosto 2026

Alassio. Una sanzione di 5 mila euro e il sequestro del mezzo – un motoveicolo apecar – e di tutto il materiale necessario alla preparazione ed alla vendita di panini e birre.

Sono questi i provvedimenti amministrativi adottati dal personale della Polizia Locale di Alassio nelle scorse notti nei confronti di un sessantenne originario di Torino intento a vendere generi alimentari in via Michelangelo, nei pressi di una discoteca alassina  vicino al confine con Albenga.

L’attività, che replica un analogo provvedimento emesso nella scorsa stagione estiva, rientra nei controlli amministrativi che la Polizia Locale opera anche in orario serale per garantire la fruibilità degli spazi pubblici ed il rispetto delle normative vigenti.

Nello specifico la vendita cosiddetta “itinerante”, qualora debitamente autorizzata, è possibile esclusivamente in quattro precise aree della città tra cui non rientra quella in cui è avvenuta la contestazione in oggetto.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.