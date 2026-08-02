Alassio, vende cibo e birre fuori dalla discoteca: 5 mila euro di multa e Apecar sequestrata

Alassio. Una sanzione di 5 mila euro e il sequestro del mezzo – un motoveicolo apecar – e di tutto il materiale necessario alla preparazione ed alla vendita di panini e birre.

Sono questi i provvedimenti amministrativi adottati dal personale della Polizia Locale di Alassio nelle scorse notti nei confronti di un sessantenne originario di Torino intento a vendere generi alimentari in via Michelangelo, nei pressi di una discoteca alassina vicino al confine con Albenga.

L’attività, che replica un analogo provvedimento emesso nella scorsa stagione estiva, rientra nei controlli amministrativi che la Polizia Locale opera anche in orario serale per garantire la fruibilità degli spazi pubblici ed il rispetto delle normative vigenti.

Nello specifico la vendita cosiddetta “itinerante”, qualora debitamente autorizzata, è possibile esclusivamente in quattro precise aree della città tra cui non rientra quella in cui è avvenuta la contestazione in oggetto.