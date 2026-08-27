Alassio, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 milioni di euro per la nuova condotta idrica tra Albenga e Alassio

Alassio. Arriva un importante finanziamento per il potenziamento e la messa in sicurezza della rete idrica del Ponente savonese. Con il provvedimento di assegnazione dello scorso 25 agosto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ammesso a contributo l’intervento per la sostituzione della condotta idrica del diametro 300 che collega Albenga e Alassio, infrastruttura strategica per il sistema idrico del territorio di Alassio e Laigueglia. Il contributo è assegnato nell’ambito della Misura M2C4 – Investimento 4.5 del PNRR, “Regime di sovvenzioni per gli investimenti nelle infrastrutture idriche”, e sarà cofinanziato da Acque Pubbliche Savonesi (APS) con 1,8 milioni di euro.

Il progetto, originariamente proposto da SCA e successivamente trasmesso da APS al Ministero, rappresenta un’opera di particolare rilevanza per il territorio, nata dalla necessità di intervenire su una condotta ormai caratterizzata da una significativa obsolescenza infrastrutturale e soggetta a fenomeni di colpo d’ariete, che negli ultimi anni hanno contribuito a determinare problematiche sulla rete idrica. Con questo finanziamento sarà ora possibile procedere con la fase successiva: il progetto esecutivo verrà mandato a gara, dando avvio all’iter per la realizzazione dell’intervento. Parallelamente, si attende il parere della Soprintendenza, necessario per procedere con le attività previste lungo il tracciato.

Particolarmente significativo è il fatto che i lavori per la nuova infrastruttura idrica procederanno in parallelo con gli interventi sulla Via Iulia Augusta nell’ambito del progetto “SymBIOsis – Un futuro nell’antico”, promosso congiuntamente dai Comuni di Alassio e Albenga e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Il coordinamento tra i due interventi consentirà di programmare le lavorazioni sul territorio in maniera integrata, evitando per quanto possibile successive sovrapposizioni e garantendo una gestione coordinata delle opere.

“La conferma di questo finanziamento rappresenta un risultato di grande importanza per Alassio e Laigueglia – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – Desidero innanzitutto ringraziare il ministro Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi per l’attenzione e l’impegno dimostrati nei confronti del nostro territorio e per aver reso possibile questo importante intervento. Si tratta di un investimento destinato a un’infrastruttura fondamentale, che consentirà di affrontare in maniera strutturale problematiche che hanno avuto ripercussioni sul nostro territorio, con inevitabili disagi. È particolarmente significativo che questo progetto, nato dalla nostra società partecipata SCA e portato avanti in seno ad APS, sia stato l’unico intervento di questa tipologia approvato dal Ministero nel nostro Ambito Territoriale Ottimale. Ora l’obiettivo è procedere rapidamente con i passaggi necessari per arrivare alla gara e quindi alla realizzazione concreta dell’opera“.

“Sono molto soddisfatta – sottolinea l’assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente – di vedere i primi significativi risultati concreti del percorso intrapreso da SCA in APS, confermando l’importanza di aver costruito una società in grado di sostenere interventi che, per dimensione e complessità, sarebbero difficilmente affrontabili dai singoli Comuni. Ringrazio tutta la struttura che ha lavorato al raggiungimento di questo importante finanziamento, a partire dal presidente di APS Maurizio Maricone e dall’amministratore unico di SCA Emanuela Preve“.

“Mi pare che APS si stia presentando molto bene nel risolvere le questioni idriche ancora aperte – commenta il presidente di Acque Pubbliche Savonesi, Maurizio Maricone – Complimenti alla struttura tecnica e amministrativa della società che ha provveduto a centrare un risultato importante per il territorio“.

L’amministratore unico di SCA, Emanuela Preve, dichiara: “Dopo aver portato a compimento tutti gli interventi del PNRR, APS ha ottenuto un nuovo successo, a dimostrazione che l’Unione fa la forza e sono particolarmente fiera del fatto che SCA abbia potuto consegnare il progetto da noi predisposto ad APS, dimostrando una lungimiranza ed un impegno notevoli nel presidio del nostro territorio. Speriamo di avere in futuro altrettanta “fortuna” per tutti gli altri progetti che SCA, ora APS, hanno in cantiere per questo territorio. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato a questo successo senza nominare nessuno per non correre il rischio di dimenticare qualcuno, un pensiero va anche agli Utenti il cui sforzo economico permette alle nostre Società di assicurare un servizio pubblico sempre migliore e a tutti i Sindaci presenti e passati dell’ATO che hanno fortemente creduto nel mantenere l’acqua pubblica“.