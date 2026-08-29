Alassio, caos all’alba in piazza Stalla: lite tra due gruppi di ragazzi ubriachi dopo la nottata

Alassio. Caos e momenti di tensione all’alba di oggi (sabato 29 agosto), in piazza Stalla ad Alassio. È successo poco dopo le 6,30.

Stando a quanto riferito, un gruppo di circa sei o sette giovani, tra ragazzi e, soprattutto, ragazze, è stato protagonista di una lite in mezzo alla strada.

Arrivavano da una nottata in Riviera ed erano probabilmente sotto i fumi dell’alcol: hanno iniziato a litigare a bordo di un pullman per poi proseguire la discussione in piazza tra urla e spintoni, seguiti da presunti malori e crisi d’ansia.

Il caos generato ha subito attirato l’attenzione di numerose persone, che hanno allertato forze dell’ordine e soccorritori e segnalato l’accaduto al giornale.

Sul posto sono tempestivamente intervenute diverse pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri, oltre a due ambulanze per prestare i soccorsi.

Il bilancio finale parla di due persone trasportate in ospedale, per fortuna niente di grave, rispettivamente in codice giallo e in codice verde.