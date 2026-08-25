Al via “Quiliano in Fermento” con tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio, alla cultura, alla musica, all’artigianato e all’intrattenimento

Quiliano. È ormai tutto pronto per la quinta edizione di “Quiliano in Fermento”, che prenderà il via venerdì 28 agosto e animerà il centro storico di Quiliano fino a domenica 30 agosto con tre giornate dedicate alle eccellenze del territorio, alla cultura, alla musica, all’artigianato e all’intrattenimento.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà la cerimonia inaugurale in programma venerdì 28 agosto alle ore 17.00 presso Villa Maria, alla quale prenderà parte anche la delegazione del Comune di Fleurville, città francese gemellata con Quiliano.

La presenza della delegazione francese rappresenta un momento particolarmente significativo, che permetterà di rinnovare e valorizzare i rapporti di amicizia e collaborazione che legano le due comunità e di condividere insieme un appuntamento importante della vita cittadina.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per dare ufficialmente il via a un fine settimana ricco di appuntamenti, nel quale il centro storico di Quiliano si trasformerà in un percorso tra sapori, cultura, musica e tradizioni, con la partecipazione dei produttori e delle attività locali, delle associazioni, degli artigiani e degli operatori del territorio.

Dopo l’inaugurazione, alle ore 18.30, sempre a Villa Maria, prenderà il via il primo appuntamento della rassegna letteraria “Villeggendo”, con l’incontro con la scrittrice Cinzia Pennati, che presenterà il suo libro “Questioni di famiglia” (Sperling & Kupfer).

La serata proseguirà nel centro storico con l’itinerario gastronomico, le degustazioni, i mercatini e l’intrattenimento, fino al concerto delle ore 21.45 in Piazza Gramsci, dove si esibirà la cover band rock classico GROOVE PULSE.

“L’inaugurazione di Quiliano in Fermento sarà quest’anno ancora più speciale grazie alla presenza della delegazione di Fleurville – sottolinea il sindaco di Quiliano Nicola Isetta –. Sarà un momento per incontrarci, condividere la nostra manifestazione con gli amici francesi e rafforzare quel rapporto di amicizia tra le nostre comunità che rappresenta uno degli aspetti più belli del gemellaggio. Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia e a vivere insieme le tre giornate di Quiliano in Fermento”.

La manifestazione è organizzata dalla Città di Quiliano e gode del patrocinio della Regione Liguria.

Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul portale turistico del Comune di Quiliano.