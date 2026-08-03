Al via a settembre “Forza Italia on the road” nelle quattro province liguri

Liguria. Partiranno alla fine di settembre, e si svolgeranno su tutto il territorio ligure, gli incontri itineranti di “Forza Italia on the road”. E’ un’iniziativa promossa dalla squadra forzista in Regione, che toccherà le province di Imperia, Savona, La Spezia, il Tigullio e si concluderà a Genova.

“Sarà un format con cui racconteremo ai nostri militanti, simpatizzanti, e a tutti coloro che fossero interessati, il lavoro che Forza Italia sta facendo in via Fieschi e in piazza De Ferrari – spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza – Ogni incontro si aprirà con l’intervento di Carlo Bagnasco, nostro segretario regionale, già sindaco di Rapallo, che illustrerà come l’impegno di Forza Italia in Regione Liguria sia coerente con i valori fondanti del nostro movimento politico. Toccherà poi a Chiara Cerri, anche lei amministratrice di lungo corso nella sua Arma di Taggia, presidente della quarta commissione regionale territorio e ambiente, che racconterà le tante riforme che stiamo portando avanti, ben contemperando sviluppo e rispetto ambientale”.

“Sarà quindi la volta di Claudia Morich, la signora dei numeri, il nostro assessore al bilancio, la persona che, con grande competenza, consente a Regione Liguria di portare avanti le sue politiche senza fare mai il passo più lungo della gamba. Chiuderà infine Marco Scajola, il nostro capodelegazione in giunta: con lui avremo la possibilità di fare un viaggio ancora più ampio tra tutte le materie di sua competenza, dal lavoro ai trasporti, passando per la rigenerazione urbana, l’edilizia, il demanio marittimo, la programmazione FSE e tanto altro ancora”.

“Per quanto mi riguarda, farò da trait d’union tra gli interventi e cercherò di portare il mio contributo in merito al lavoro svolto in consiglio e in giunta come consigliere incaricato agli Enti locali e alle relazioni internazionali. Parteciperanno anche gli amministratori locali e i segretari provinciali del partito. Prossimamente, in attesa di incontrarvi, vi comunicherò le date degli incontri sul territorio”.