Agricoltura, Regione Liguria apre una nuova finestra fino al 23 settembre per due bandi da oltre 24,4 milioni

Liguria. Regione Liguria apre una seconda finestra temporale per la presentazione delle domande relative a due bandi del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027: l’intervento SRE01 “Insediamento giovani agricoltori”, con una dotazione di 4 milioni e 819mila euro, e l’intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”, con una dotazione di 19 milioni e 606mila euro, per un totale complessivo di 24 milioni e 425mila euro. Le nuove domande potranno quindi essere presentate fino alle 12 di mercoledì 23 settembre 2026.

“Abbiamo accolto le richieste avanzate dalle associazioni di categoria per consentire la più ampia partecipazione ai bandi, dando più tempo alle aziende che stanno completando la documentazione necessaria e ai giovani che stanno predisponendo il fascicolo aziendale – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana a margine del ‘Tavolo verde’ svolto oggi nella sede di piazza De Ferrari –. Abbiamo scelto una soluzione che consente agli Ispettorati di avviare l’istruttoria delle domande già a partire dal 6 agosto. Si tratta di una scelta tecnica che garantisce maggiore efficienza amministrativa, accelerando le procedure e assicurando il massimo sostegno alle imprese agricole liguri e al ricambio generazionale del comparto”.

I bandi e tutta la documentazione dettagliata sono consultabili sul portale [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) nella sezione dedicata al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.