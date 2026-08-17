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In alterazione

Aggredisce un capotreno e alcuni passeggeri sul regionale Savona-Genova: 36enne arrestato

L'uomo, in stato di alterazione, è stato bloccato dai carabinieri e sarà processato per direttissima

treno regionale

Liguria. Un uomo di 36 anni è stato arrestato nel fine settimana dai carabinieri per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha aggredito un capotreno e alcuni passeggeri, costringendo il convoglio regionale Savona – Genova a fermarsi alla stazione di Cogoleto.

È successo domenica mattina.

I carabinieri di Arenzano, arrivati sul posto, sono riusciti a bloccare l’uomo, senza fissa dimora e di nazionalità marocchina, poi portato nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

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