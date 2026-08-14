Addio lumini, il 14 agosto a Savona arriva la parata delle farfalle luminose

Savona. Quest’anno, la tradizionale posa in mare dei lumini, sarà sostituita dalla Parata delle Farfalle Luminose, un suggestivo spettacolo itinerante che porterà luce, magia e poesia nelle serate estive lungo i diversi bagni della costa. L’appuntamento è oggi, venerdì 14 agosto, alle ore 21.30.

L’iniziativa precede l’evento clou della stagione, il Grande Ferragosto di Savona, in programma il 15 agosto a partire dalle 22 presso lo Scaletto dei Pescatori che vedrà protagoniste la musica dal vivo e l’animazione in una delle corini più caratteristiche della città.

Fino alla fine di agosto, in via sperimentale, allo Scaletto rimarrà installata la Panchina del cuore, il punto selfie pensato per permettere a residenti e turisti di immortalare e condividere i momenti più belli della propria estate nella Città della Torretta.