Ad Albisola e Savona torna la “Disfida delle 2 Dame”: la ceramica scende in campo con pedine viventi

Savona. Una sfida a colpi di dama, con una scacchiera speciale e pedine decisamente fuori dal comune. Questa sera, venerdì 28 agosto alle 19, al Teatro a Gradoni nei Giardini Isola della Gioventù di Savona, torna per la quarta edizione la “Disfida delle 2 Dame – Omaggio a Lucio Fontana”, manifestazione organizzata dall’associazione Judax Agorà nell’ambito e in collaborazione con il Comitato della 51ª Festa del Mare “Burgu de Furnaxi”.

Protagonisti saranno i “pignatari” di Albissola Marina e quelli di Savona, chiamati a contendersi una singolare partita a dama con pedine viventi, in un confronto simbolico che mette una di fronte all’altra le due città della Baia della Ceramica.

A ispirare la manifestazione sono infatti due opere legate a Lucio Fontana, artista che nel territorio di Albisola e Savona trovò una vera e propria patria adottiva. Da una parte c’è la “Dama bianca” del 1953, conservata al MuDA – Museo Diffuso Albisola di Albissola Marina; dall’altra la “Dama nera”, ovvero la Fanciulla con Fiore del 1937, esposta alla Pinacoteca Civica di Savona, nelle Sale della Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo.

Il gioco diventa così il pretesto per raccontare una storia che accomuna le due città: quella di una tradizione ceramica ultracentenaria che nel corso del Novecento seppe trasformarsi, anche grazie all’incontro con grandi artisti, in un’esperienza capace di conquistare una dimensione internazionale.

La manifestazione punta inoltre a valorizzare uno spazio particolarmente suggestivo della città di Savona: il Teatro a Gradoni, affacciato sul mare e caratterizzato dalla grande scacchiera tracciata direttamente sul pavimento. Un luogo che, per una sera, diventa il terreno di gioco di una contesa dal forte valore simbolico.

La “Disfida delle 2 Dame” nasce proprio con l’obiettivo di rinnovare ogni anno il confronto tra Savona e Albissola Marina, trasformandolo in un’occasione per promuovere e far conoscere il patrimonio artigianale e artistico della Baia della Ceramica. Un patrimonio nel quale la figura di Lucio Fontana occupa un posto centrale, insieme a quella di tanti artisti e ceramisti che nel Novecento contribuirono a rivoluzionare il linguaggio della ceramica.

La sfida, dunque, non è soltanto una partita: attraverso le due Dame e le pedine viventi diventa una rappresentazione della storia, dell’identità e della creatività di due territori strettamente legati dalla ceramica.

Il logo dell’evento, dedicato alle due Dame, è stato inoltre rielaborato da Ennio Godani, ex docente del Liceo Artistico Martini di Savona.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 28 agosto, alle ore 19, al Teatro a Gradoni nei Giardini Isola della Gioventù di Savona.