Ad Alassio “Serata sotto le stelle” con i Premi Estate 2026 del Centro Pannunzio

Alassio. Si è svolta ieri sera, martedì 25 agosto, presso l’Ex Chiesa Anglicana di Alassio, la tradizionale “Serata sotto le stelle” del Centro Pannunzio, appuntamento dedicato al conferimento dei Premi Estate 2026, organizzato dal Centro Pannunzio con il patrocinio del Comune di Alassio.

A guidare la serata sono stati il professor Pier Franco Quaglieni, presidente del Centro Pannunzio, da lui fondato nel 1968 insieme a Mario Soldati e Arrigo Olivetti, e il dottor Marco Servetto, delegato della sezione del Ponente Ligure “Roberto Baldassarre” del Centro Pannunzio. La cerimonia di conferimento dei riconoscimenti si è svolta alla presenza del vice sindaco di Alassio Angelo Galtieri e del Generale Franco Odello.

Nel corso della serata sono stati assegnati il Premio Pannunzio Alassio 2026 all’avvocato Dante Mirenghi, il Premio Flaiano Alassio 2026 a Roberto Francavilla, docente di Letteratura brasiliana e portoghese presso l’Università di Genova, saggista, traduttore e romanziere, e il Premio Soldati Alassio 2026 alla Famiglia Sommariva, imprenditori nel settore delle specialità enogastronomiche liguri. Per la Famiglia Sommariva ha ritirato il riconoscimento Agostino Sommariva.

Nel suo intervento, il professor Pier Franco Quaglieni ha richiamato il valore dell’articolo 21 della Costituzione, sottolineando l’importanza fondamentale della libertà di espressione e del ruolo della cultura e dell’informazione.

Quaglieni ha inoltre presentato le personalità alle quali sono associati i tre riconoscimenti tradizionalmente conferiti in estate dal Centro Pannunzio: Mario Soldati, del quale nel 2026 ricorrono i 120 anni dalla nascita, cofondatore del Centro Pannunzio, scrittore, regista, giornalista, laureato in Storia dell’Arte con Lionello Venturi e tra i primi protagonisti della divulgazione della cultura gastronomica italiana; Ennio Flaiano, scrittore, uomo di cinema e intellettuale dalla voce libera, capace di mantenere la propria indipendenza anche nei periodi più bui; e Mario Pannunzio, ricordato in particolare per il suo ruolo centrale nel giornalismo italiano e per la fondazione del settimanale “Il Mondo”.