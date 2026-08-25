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Altra tragedia

Accusa malore mentre sta nuotando: uomo deceduto ad Alassio

Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 e la Croce Bianca di Andora, insieme alla capitaneria di porto

ambulanza automedica 118

Alassio. Dopo la tragedia verificatasi questa mattina ad Andora, un altro decesso si è verificato questo pomeriggio sui litorali savonesi.

Questa volta è avvenuto ad Alassio: intorno alle 17 di oggi un uomo di 70 anni ha accusato un malore mentre stava nuotando in mare.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 e la Croce Bianca di Andora, insieme alla capitaneria di porto.

Dopo essere stato riportato a riva, all’uomo è stata praticata la rianimazione cardio-polmonare. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

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