Accusa malore mentre sta nuotando: uomo deceduto ad Alassio

Alassio. Dopo la tragedia verificatasi questa mattina ad Andora, un altro decesso si è verificato questo pomeriggio sui litorali savonesi.

Questa volta è avvenuto ad Alassio: intorno alle 17 di oggi un uomo di 70 anni ha accusato un malore mentre stava nuotando in mare.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 e la Croce Bianca di Andora, insieme alla capitaneria di porto.

Dopo essere stato riportato a riva, all’uomo è stata praticata la rianimazione cardio-polmonare. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.