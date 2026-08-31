  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Allarme

Accusa malore dopo un’immersione di oltre 50 metri: sub 66enne in codice rosso in ospedale

È riuscito a ritornare a riva ma, una volta a terra, ha accusato un malore e le vertigini: trasportato al San Paolo

Generico agosto 2026

Bergeggi. Allarme a Bergeggi per un sub che ha avuto un malore dopo un’immersione. È successo intorno alle 11,30 di questa mattina (31 agosto).

Stando a quanto riferito, l’uomo, 66 anni, si è immerso per circa 55 metri. 

È riuscito ad uscire da solo dall’acqua e si è diretto a riva. Una volta a terra, però, ha accusato il malore improvviso, accompagnato da malessere e vertigini. 

Sul posto si è recata un’ambulanza della Croce Rossa di Quiliano, l’automedica del 118 e la Capitaneria di Porto. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona, a scopo precauzionale: per fortuna le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.