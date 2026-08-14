Abbandona sacchi della spazzatura per strada a Solva: denunciato

Alassio. In seguito ad una segnalazione pervenuta, via pec, alla centrale operativa del Comando, la polizia locale ha provveduto a denunciare all’Autorità Giudiziaria la condotta di un cittadino che ha abbandonato tre sacchi di rifiuti vicino al Belvedere di frazione Solva, ad Alassio, per poi ripartire con la propria auto.

Decisive si sono rivelate le telecamere del circuito di videosorveglianza cittadino.

Gli agenti del comando di via Gastaldi, grazie alle immagini, sono riusciti a risalire all’uomo che hanno provveduto a denunciare secondo quanto previsto dal rinnovato Codice dell’Ambiente, che ha inasprito le sanzioni per questo tipo di condotta.