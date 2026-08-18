A10, due incidenti verso Genova: traffico in tilt e fino a 5 chilometri di coda

Albisola/Celle/Varazze. Pomeriggio complicato sulla A10 in direzione Genova, dove si sono verificati due incidenti nel tratto compreso tra il savonese e il ponente genovese, con conseguenti rallentamenti e una coda che ha raggiunto i cinque chilometri.

Il primo incidente si è verificato tra Albisola e Celle Ligure, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli. Nell’incidente una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportata in codice giallo al San Paolo di Savona.

Un secondo incidente si è invece verificato tra Varazze e Arenzano. In questo caso una motocicletta, a causa del traffico particolarmente intenso, ha dovuto frenare bruscamente. La frenata improvvisa ha provocato la caduta dei due occupanti della moto.

Fortunatamente, le conseguenze sono state lievi: i due hanno riportato alcune escoriazioni, senza particolari conseguenze.

Sul posto sono intervenute le ambulanze, il Nucleo Operativo Autostrade e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della situazione.

Intanto il traffico continua a essere fortemente congestionato. Al momento si registrano 5 chilometri di coda tra il bivio A10/fine complanare Savona e Albisola, in direzione Genova, proprio a causa dell’incidente. Il tempo di percorrenza stimato è di 41 minuti, con un incremento di circa 35 minuti rispetto alla normale percorrenza.

La situazione resta dunque critica per chi sta percorrendo la A10 verso Genova, con possibili ulteriori rallentamenti legati all’intenso traffico.