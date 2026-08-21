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Progetto

A Varazze il comune offre libri in comodato d’uso gratuito agli alunni delle scuole medie

Ritorna il progetto che alleggerisce le spese scolastiche e incentiva il riuso dei testi. Il Sindaco Luigi Pierfederici: "Questo progetto è diventato una realtà stabile e continuativa"

Generico ottobre 2024

Varazze.  Per il terzo anno consecutivo il Comune di Varazze offre libri scolastici in comodato d’uso gratuito agli alunni delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle “Nelson Mandela”.

Il progetto riguarda i libri di testo triennali adottati dall’istituto comprensivo e permette di ottenere gratuitamente i testi utilizzati nel corso dei tre anni della scuola media, garantendo così un risparmio significativo alle famiglie. La platea di beneficiari è costituita dalle famiglie degli studenti iscritti alle classi prime e residenti a Varazze, che potranno aderire all’iniziativa e ritirare i libri di testo direttamente in libreria. I ragazzi, quindi, useranno i libri dalla prima fino alla terza media e poi li riconsegneranno, in modo che possano essere affidati agli alunni di un nuovo ciclo, dopo un controllo sulle condizioni e l’eventuale sostituzione di quelli più usurati.

“Il passaggio alle scuole medie comporta per la prima volta spese significative per l’acquisto dei libri e questo servizio permette di alleggerire il peso economico – dichiara il Sindaco Luigi Pierfederici – Questo progetto è diventato una realtà stabile e continuativa, sulla quale le famiglie possono fare affidamento.”

Per l’anno scolastico 2025/26 avevano aderito 60 famiglie, che hanno potuto usufruire di un risparmio medio di circa 160 euro per ciascun alunno.

Il servizio è interamente finanziato dal Comune di Varazze e si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sostegno alle famiglie, come ad esempio quello per l’iscrizione ai centri estivi.

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