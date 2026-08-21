A Varazze il comune offre libri in comodato d’uso gratuito agli alunni delle scuole medie

Varazze. Per il terzo anno consecutivo il Comune di Varazze offre libri scolastici in comodato d’uso gratuito agli alunni delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Varazze-Celle “Nelson Mandela”.

Il progetto riguarda i libri di testo triennali adottati dall’istituto comprensivo e permette di ottenere gratuitamente i testi utilizzati nel corso dei tre anni della scuola media, garantendo così un risparmio significativo alle famiglie. La platea di beneficiari è costituita dalle famiglie degli studenti iscritti alle classi prime e residenti a Varazze, che potranno aderire all’iniziativa e ritirare i libri di testo direttamente in libreria. I ragazzi, quindi, useranno i libri dalla prima fino alla terza media e poi li riconsegneranno, in modo che possano essere affidati agli alunni di un nuovo ciclo, dopo un controllo sulle condizioni e l’eventuale sostituzione di quelli più usurati.

“Il passaggio alle scuole medie comporta per la prima volta spese significative per l’acquisto dei libri e questo servizio permette di alleggerire il peso economico – dichiara il Sindaco Luigi Pierfederici – Questo progetto è diventato una realtà stabile e continuativa, sulla quale le famiglie possono fare affidamento.”

Per l’anno scolastico 2025/26 avevano aderito 60 famiglie, che hanno potuto usufruire di un risparmio medio di circa 160 euro per ciascun alunno.

Il servizio è interamente finanziato dal Comune di Varazze e si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sostegno alle famiglie, come ad esempio quello per l’iscrizione ai centri estivi.