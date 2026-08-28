A Varazze 25 giovani per la nascita dell’Interact Club

Venticinque giovani under 18 hanno partecipato giovedì 27 agosto a Varazze all’open day dedicato ai programmi giovanili del Rotary, organizzato dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. All’incontro, ospitato presso l’Oratorio di San Bartolomeo, hanno preso parte anche alcuni genitori. Il percorso proseguirà il 6 settembre, con la consegna della Carta costitutiva dell’Interact Club Varazze Riviera del Beigua.

La serata ha alternato un primo momento di incontro tra giovani, famiglie e soci del Rotary a una tavola rotonda dedicata alle domande dei ragazzi sul funzionamento dell’Interact: dall’impegno richiesto alle attività durante l’anno, dalla possibilità di proporre e guidare progetti allo sviluppo di competenze utili nella vita scolastica e futura. Al confronto hanno partecipato Marta Viglizzo, fino a poche settimane fa Rappresentante Distrettuale Interact 2032, Elisa Bribò, prefetto del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, Mauro Cerruti, vicepresidente del Club, Simone Arecco, referente per le nuove generazioni, e Alberto Agnese, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua.

Insieme a Silvia Viglizzo, presidente dell’Interact Club Albenga, Marta Viglizzo ha portato la propria esperienza e quella dell’Interact Club Albenga, illustrando ai partecipanti alcune delle opportunità rivolte ai giovani, tra cui l’Interact, il RYPEN – Rotary Youth Program of Enrichment, dedicato allo sviluppo di capacità relazionali e al lavoro di gruppo, e i programmi di Scambio Giovani Rotary.

«I giovani rappresentano una priorità per il nostro Rotary Club. Nei prossimi mesi realizzeremo progetti per prevenire e mitigare i disagi adolescenziali e per sensibilizzare i giovani e le realtà imprenditoriali locali a un uso consapevole delle risorse», ha dichiarato Alberto Agnese, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua. «Siamo felici di realizzare questi progetti assieme ai giovani dell’Interact Club, dai 12 ai 18 anni, e del Rotaract, dai 18 ai 35 anni. Realizzeremo poi giornate di pulizia dell’arenile, un’attività che i ragazzi non vedono l’ora di realizzare. Interact consentirà loro di sviluppare o rafforzare competenze che saranno importanti nella loro vita da adulti e come membri attivi della comunità».

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 6 settembre alle ore 20, presso l’Hotel Astigiana di Varazze, sede del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, dove si terrà la consegna della Carta costitutiva dell’Interact Club Varazze Riviera del Beigua. Alla cerimonia sarà presente Fortunato Crovari, Governatore del Distretto Rotary 2032.