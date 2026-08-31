  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In pista

A Vado Ligure il Campionato italiano di pattinaggio corsa su strada: un grande evento sportivo per promuovere e far crescere il territorio

La città si prepara ad accogliere atleti, società, tecnici e famiglie da tutta Italia. Il Comune: "Un investimento sullo sport e sulla crescita della città"

Generico agosto 2026

Vado Ligure si prepara ad accogliere il Campionato italiano di pattinaggio corsa su strada, un importante appuntamento nazionale per una disciplina in forte crescita. La manifestazione, dal 3 al 6 settembre, porterà sul territorio atleti, società sportive, tecnici e famiglie provenienti da diverse parti d’Italia e rappresenta, per la città, anche un’occasione di promozione e valorizzazione del territorio.

A organizzare l’evento è la Roller Sports Vado Ligure, con il coinvolgimento di dirigenti, collaboratori e volontari. Un impegno che viene sottolineato dall’amministrazione comunale: “Il primo ringraziamento va alla Roller Sports Vado Ligure, al suo presidente Matteo Polletti, ai dirigenti, ai collaboratori e a tutti i volontari che hanno assunto l’impegno e la responsabilità di organizzare una manifestazione di livello nazionale – commenta il sindaco Fabio Gilardi – Dietro un evento di questa portata c’è un lavoro importante, fatto di programmazione, competenza e disponibilità, che merita di essere riconosciuto”.

La possibilità di ospitare una competizione di questo livello è legata anche al nuovo impianto sportivo recentemente completato dal Comune di Vado Ligure, che consente ora alla città di accogliere manifestazioni di rilievo nazionale e che apre nuove prospettive sia per le realtà sportive locali sia per la capacità del territorio di attrarre eventi e presenze.

L’amministrazione comunale ha scelto di sostenere l’appuntamento mettendo a disposizione strutture e supporto organizzativo e operativo. Una scelta che, nelle intenzioni del Comune, punta a coniugare l’investimento nello sport con la volontà di utilizzare i grandi eventi come occasione di crescita e promozione della città.

Generico agosto 2026

“Portare a Vado Ligure una manifestazione di questa importanza è motivo di grande soddisfazione, ma rappresenta soprattutto una scelta precisa – prosegue Gilardi – Organizzare e sostenere un evento nazionale richiede impegno, capacità e responsabilità. Come Comune abbiamo deciso di fare la nostra parte perché crediamo che lo sport sia uno straordinario strumento educativo per i nostri ragazzi e, contemporaneamente, un investimento sulla crescita della città”.

“La promozione di Vado Ligure passa anche da qui – aggiunge il sindaco – Accanto agli eventi estivi, lo sport, l’outdoor e la cultura possono portare persone sul nostro territorio durante tutto l’anno, facendo conoscere la nostra città e creando nuove opportunità per la comunità e il tessuto commerciale”.

Generico agosto 2026

Gilardi rivolge quindi un ringraziamento al vicesindaco e assessore allo Sport Mirella Oliveri, al consigliere Brunasso, agli uffici comunali e a tutti coloro che stanno collaborando all’organizzazione. “A tutti gli atleti, alle società, ai tecnici e alle famiglie che arriveranno a Vado Ligure rivolgo il benvenuto della nostra città e il più sincero in bocca al lupo”.

Sul ruolo del nuovo impianto si concentra anche l’assessore allo Sport Mirella Oliveri: “Il nuovo impianto ci permette oggi di ospitare competizioni di livello nazionale ed è il risultato di un investimento importante che abbiamo fortemente voluto per lo sport e per i nostri giovani – sottolinea – Avere una struttura adeguata significa offrire maggiori opportunità alle nostre associazioni e ai ragazzi, ma anche mettere Vado Ligure nelle condizioni di accogliere manifestazioni di questa portata”.

Generico agosto 2026

“Questo appuntamento è il risultato di un grande lavoro di squadra e ci auguriamo possa essere il primo di una serie di eventi importanti. L’obiettivo è fare in modo che Vado Ligure diventi sempre più un punto di riferimento per manifestazioni sportive di livello regionale e nazionale” conclude.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.