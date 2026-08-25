A Savona torna il “Desbarassu estate” il 28 e 29 agosto

Due giornate di shopping per vestire a festa la città e offrire agli abitanti un’ultima occasione per fare acquisti a prezzi scontati prima di tuffarsi nella nuova stagione.

Ritorna a grande richiesta “Desbarassu”: un’iniziativa di Ascom Confcommercio delegazione di Savona con la collaborazione del Comune, che coinvolge ogni anno tantissime attività che aderiscono con entusiasmo a queste giornate di promozioni e sconti per la clientela.

Le date dell’edizione estiva sono venerdì 28 e sabato 29 agosto 2026, durante le quali alcune attività offriranno anche un orario continuato o comunque più lungo.

Come ogni anno auspichiamo che questo possa essere un importante momento commerciale sia per i nostri associati, che finiti i saldi possono ancora offrire interessanti sconti, sia per i clienti, che possono trovare un prodotto tanto desiderato a un prezzo speciale.

«Fervono i preparativi per Desbarassu, l’evento più atteso di ogni fine stagione – spiega Laura Chiara Filippi, presidente Ascom Confcommercio Savona – Si tratta di una tradizione consolidata per la città di Savona, che quest’anno vede tantissime occasioni e altrettanti negozi che hanno aderito all’iniziativa. La città sarà invasa da esposizioni in esterno, visto che ogni attività potrà proporre occasioni e “stendini” fuori dagli spazi canonici di negozio e vetrine, ma sul suolo pubblico, in modo che clienti e turisti possano guardare e cogliere le occasioni. Il Desbarassu estate è proprio l’evento di chiusura della stagione, la fine dei saldi: l’estate non è però finita e ci sono ancora prodotti eccezionali, che i commercianti propongono a prezzi anche solo simbolici, in modo da non avere rimanenze e stock di magazzino enormi. Gli esercenti preferiscono accontentare la clientela e i turisti e fare extra sconti eccezionali. La città è pronta, alcuni negozi hanno già comunicato che faranno orario continuato per agevolare il pubblico».

Grazie a una collaborazione col Comune di Savona, la prima ora di parcheggio in piazza del Popolo sarà gratuita. Si tratta di una misura che sostiene il Desbarassu e favorirà l’arrivo in città di clienti a caccia della promozione desiderata.

Così la vicesindaco e assessore al commercio del Comune di Savona, Elisa Di Padova: «Una iniziativa tradizionale che si svolge da molti anni, organizzata da Ascom, per un’occasione di shopping all’aperto con sconti e promozioni in un’atmosfera vivace che è anche l’occasione per scoprire la nostra città».