A Sassello è ripartito il concorso fotografico AVIS: tutti i vincitori

Sassello. Dopo una pausa di un anno, è ripartito con rinnovato entusiasmo il Concorso Fotografico AVIS Sassello, che quest’anno compie anche un importante salto di qualità: grazie al patrocinio della UIF – Unione Italiana Fotoamatori, la manifestazione assume infatti carattere nazionale.

Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra AVIS Sassello, Lions Club Photo Art Culture e Circolo fotografico Mela Verde, che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, confermando il valore della fotografia come strumento di espressione, condivisione e promozione del territorio.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, sabato 15 agosto a Sassello, alla presenza della presidente di AVIS Sassello, Josella Manfredi, e di alcuni soci del Lions Club Photo Art Culture, e ha riunito i partecipanti al concorso, chiamati ad affidare alle immagini il compito di raccontare emozioni, paesaggi, persone e identità del territorio.

Il concorso si è articolato in due sezioni: Tema Libero e “Sassello: il battito del territorio”, quest’ultima dedicata a interpretare, attraverso l’obiettivo fotografico, l’anima del paese e il suo patrimonio naturale e culturale.

Per la sezione Tema Libero sono stati premiati:

1° classificato medaglia d’oro UIF: Azeglio Manzini

2° classificato medaglia d’argento UIF: Luigi De Rosa

3° classificato medaglia di bronzo: Marco Zurla

Per la sezione “Sassello: il battito del territorio”:

1° classificato: Silvia Nicolini

2° classificato: Marco Chiaiese

3° classificato: Renato Bonfanti

Accanto ai premi di categoria sono stati assegnati i trofei dedicati a due figure che hanno lasciato un segno nel mondo dell’associazionismo AVIS e della fotografia : il Trofeo Franco Pizzorno, destinato al miglior autore della sezione Tema Libero, e il Trofeo Mimmo Bazzano, assegnato al miglior autore della sezione dedicata a Sassello. A questi si è aggiunto il Trofeo al miglior autore Socio Lions.

Trofeo Franco Pizzorno – miglior autore Tema Libero: Riccardo Caroli

Trofeo Mimmo Bazzano – miglior autore “Sassello: il battito del territorio”: Danilo Garbarini

Trofeo miglior autore Socio Lions: Roberto Braides

La giuria ha inoltre assegnato alcuni premi speciali, riconoscendo immagini particolarmente significative per originalità, tecnica, capacità interpretativa e sensibilità nel raccontare i soggetti proposti.

Particolarmente significativo anche il valore artistico dei trofei, realizzati grazie alla collaborazione di tre artisti: il maestro ceramista Ernesto Canepa e gli artisti Paolo Pastorino ed Enrica Noceto, che hanno interpretato con la loro creatività i riconoscimenti destinati ai vincitori.

Il tema “Sassello: il battito del territorio” ha offerto ai partecipanti l’occasione di osservare il paese da prospettive diverse, restituendo attraverso le immagini un racconto fatto di natura, paesaggio, cultura e vita quotidiana.

E per la prossima edizione è già stato scelto un nuovo tema dedicato a Sassello: “Natura, cultura e tradizioni”, che accompagnerà nuovamente la sezione Tema Libero, sempre con il patrocinio della UIF, degli Amici del Sassello e de ” La Voce del Sassello”.

Un nuovo invito, dunque, a guardare Sassello con occhi diversi e a raccontarlo attraverso la fotografia, perché ogni immagine può diventare una piccola testimonianza del patrimonio di un territorio e contribuire a conservarne e valorizzarne la memoria.

Un ringraziamento va anche a Ottica foto Benzi per la stampa delle foto in mostra e a chi ha generosamente donato i cesti e i prodotti locali: Bar Gina, Bar Jole, Macelleria Giacobbe, le fabbriche di amaretti Virginia, Giacobbe e La Sassellese.