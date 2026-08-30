A Pietra Ligure l’evento Jet Sky Therapy, l’assessore Lombardi: “Turismo accessibile priorità per la Liguria”

Pietra Ligure. L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi è intervenuto oggi a Pietra Ligure all’evento ‘Jet Ski Therapy. Unici al mondo!’, promosso nell’ambito del progetto per il turismo accessibile e l’inclusività ‘Tutti Insieme: dal Mare alla Montagna’ vincitore, con un contributo regionale di 430 mila euro, del bando per la disabilità per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

Il progetto, con il Comune di Pietra Ligure capofila di un’aggregazione composta dai Comuni di Loano, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo e Anffas Onlus Albenga prevede molte attività ludico-motorie inclusive e gratuite, tra mare e natura, outdoor/esperienziali e di acquaticità tra cui quella di oggi con il sette volte campione mondiale di moto d’acqua Fabio Incorvaia.

“Voglio rivolgere innanzitutto un complimento sincero ai Comuni coinvolti per la giornata di oggi – ha detto l’assessore Lombardi – che rappresenta molto bene il modo in cui intendiamo il turismo accessibile in Liguria: non come una politica rivolta a una parte dei nostri cittadini e dei nostri visitatori ma come una politica che migliora la qualità complessiva della destinazione e rende i nostri territori più fruibili, accoglienti, più inclusivi e più competitivi. È proprio attraverso iniziative come questa che l’accessibilità smette di essere un concetto astratto e diventa un’esperienza concreta, visibile e condivisibile”.

“Il turismo accessibile è infatti una delle priorità dell’azione della Regione – ha proseguito Lombardi – e lo abbiamo dimostrato con un lavoro che negli ultimi anni è cresciuto in modo significativo e che oggi ci permette di presentare risultati molto concreti. Penso innanzitutto alle Guide 2026, la quarta edizione della Guida Mare Accessibile e la seconda della Guida Ospitalità Accessibile, che quest’anno amplia significativamente il proprio raggio d’azione rispetto alla precedente Guida Alberghi. Le strutture di ospitalità censite sono passate da 67 a 137, con una crescita del 104%, comprendendo non soltanto gli alberghi, ma anche ostelli, residenze turistico-alberghiere, case vacanza e campeggi. Per quanto riguarda il mare, sono oggi 273 le spiagge censite e classificate come accessibili o ad accessibilità condizionata, con 9 strutture che rappresentano vere e proprie eccellenze per la varietà dei servizi offerti. Il censimento è tuttora in corso e ci porterà a breve intorno alle 300 spiagge, il numero più alto mai raggiunto dal progetto. La sezione dedicata all’accessibilità di LaMiaLiguria rappresenta già il punto di riferimento regionale nel quale trovare le Guide e le informazioni sulle strutture, sulle spiagge, sugli itinerari e sui progetti”.

“La sfida che abbiamo davanti è dunque chiara – ha concluso l’assessore – fare della Liguria una destinazione sempre più accessibile, offrendo a tutti la possibilità di vivere pienamente il territorio in tutte le stagioni dell’anno”.

Nella foto, l’assessore Lombardi con Viviana Fronzaroli, campionessa paralimpica nuoto 50 rana che ha fruito del progetto da utente per poi diventare testimonial e ha partecipato come insegnante istruttrice. A lei è stata consegnata una pergamena per ringraziare del suo aiuto e la buona riuscita del progetto.