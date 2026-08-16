A Loano cinque “casette” per salvaguardare le api selvatiche: l’iniziativa del Comune per le osmie

Loano. L’amministrazione di Loano in prima linea per la tutela delle api selvatiche. In questi giorni su alcuni alberi da frutto presenti in un’area verde comunale di via dei Prigliani sono state posizionate cinque “casette” volte a favorire la riproduzione, la crescita e lo sviluppo delle osmie.

Il posizionamento delle “casette” ha comportato anche un radicale intervento di pulizia da rovi ed erbacce.

Il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore all’ambiente Giovanni Battista Cepollina ricordano: “Senza le api scomparirebbe un terzo del nostro cibo. La maggior parte delle piante, infatti, prosperano solo se i loro fiori vengono impollinati. Oltre all’ape da miele, ci sono circa 944 specie di api in Italia, responsabili di gran parte dell’impollinazione delle nostre colture e dei fiori selvatici. Le api muratrici appartengono alle api selvatiche e, come la maggior parte delle specie di api selvatiche, non producono miele, non formano una colonia e non pungono. Ma rivestono un ruolo fondamentale per l’intero ecosistema e quindi, ovviamente, anche per gli esseri umani, che ne fanno parte”.

“Come amministrazione, abbiamo voluto realizzare un atto concreto per cercare di salvaguardare questi importantissimi e straordinari esseri”.