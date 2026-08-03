A Loano arriva il Karaoke Itinerante: l’11 agosto musica e divertimento in piazza Italia

Loano. Martedì 11 agosto alle 21, piazza Italia e le vie del centro di Loano saranno animate dal Karaoke Itinerante, uno spettacolo di intrattenimento che porterà musica, energia e coinvolgimento tra le strade della città.

Il format è pensato per rendere il pubblico il vero protagonista della serata: non solo spettatore, ma parte attiva dello show. A guidare l’evento sarà il conduttore Giacomo Aicardi, affiancato da due animatori e un dj: tutti insieme accompagneranno il pubblico in un viaggio tra i grandi successi della musica italiana e internazionale, alternando momenti di spettacolo e partecipazione.

Oltre alle esibizioni dello staff artistico, durante la serata chi lo desidererà potrà salire sul palco e interpretare la propria canzone preferita, vivendo l’emozione di esibirsi davanti al pubblico. Un’opportunità per tutti gli appassionati di musica ed i talenti emergenti, in un contesto di condivisione e divertimento.

A rendere ancora più dinamico l’appuntamento sarà il televoto social sulla pagina Instagram della manifestazione, attraverso il quale il pubblico potrà esprimere la propria preferenza sulle performance in scena. Al termine delle esibizioni il voto verrà chiuso e la serata proseguirà con un breve dj set, in attesa del momento conclusivo. Al termine della serata, infatti, si scoprirà quale sarà il concorrente più votato, che riceverà un premio e avrà la possibilità di prendere parte alle tappe successive del tour rappresentando il comune in cui ha conquistato la vittoria.

Nato a Imperia nel 1999, Giacomo Aicardi è un giovane presentatore che, dal 2020, conduce eventi in piazza e nei locali collaborando con comuni, manifestazioni e realtà corporate. Dal 2023 è inviato del programma settimanale TgEvents Television, ideato dall’inviato di Striscia la Notizia Luca Galtieri e in onda su Boom Channel (canale 68 nazionale), Sky e Telecitv. Nel 2024 è stato organizzatore e cantante di un Flash mob a Times Square (New York), intonando La Nuova Stella di Broadway di Cesare Cremonini insieme a più di mille ragazzi italiani che hanno partecipato. Il video dell’evento ha superato 20 milioni di visualizzazioni complessive ed è stato ripreso dai principali media nazionali. Dallo stesso anno presenta eventi per Costa Crociere e il Casinò di Sanremo, consolidando il suo profilo come conduttore energico e versatile, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.