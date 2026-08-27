A cosa serve davvero il collagene e come integrarlo con l’alimentazione

Negli ultimi anni il collagene è diventato una delle parole più ricorrenti quando si parla di bellezza e benessere. Lo troviamo pubblicizzato in creme, polveri, bevande e integratori, spesso con promesse mirabolanti su pelle giovane e articolazioni in forma. Ma cos’è davvero il collagene e quanto conta l’alimentazione nel mantenerne buoni livelli? Proviamo a fare un po’ di chiarezza, senza inseguire facili miti.

Che cos’è il collagene e perché diminuisce

Il collagene è la proteina più abbondante del nostro corpo: rappresenta una vera e propria impalcatura che tiene insieme pelle, tendini, ossa, cartilagini e vasi sanguigni. È lui a garantire elasticità e compattezza alla pelle e a sostenere le articolazioni. Il problema è che, con l’avanzare dell’età, la sua produzione naturale rallenta: già a partire dai 25-30 anni cominciamo a perderne una piccola quota ogni anno, e il processo accelera con la menopausa. A questo si aggiungono fattori che ne peggiorano lo stato, come l’eccessiva esposizione al sole, il fumo, lo stress e una dieta troppo ricca di zuccheri. Il risultato è ben visibile: pelle meno tonica, comparsa di rughe, capelli più fragili e, in molti casi, articolazioni meno reattive. Ecco perché l’interesse verso questa proteina è cresciuto così tanto, soprattutto tra chi vuole prendersi cura della propria pelle in modo consapevole.

Come sostenere il collagene a tavola (e non solo)

La buona notizia è che possiamo fare molto partendo proprio dall’alimentazione. Il corpo produce collagene a partire da alcuni aminoacidi e nutrienti che dobbiamo introdurre con la dieta. In particolare, non dovrebbero mai mancare:

alimenti proteici come carne, pesce, uova e legumi , che forniscono i mattoni di base;

, che forniscono i mattoni di base; la vitamina C , fondamentale per la sintesi del collagene, contenuta in agrumi, kiwi, peperoni e verdure a foglia;

, fondamentale per la sintesi del collagene, contenuta in agrumi, kiwi, peperoni e verdure a foglia; il brodo di ossa e i tagli ricchi di tessuto connettivo, tradizionalmente considerati alleati preziosi;

e i tagli ricchi di tessuto connettivo, tradizionalmente considerati alleati preziosi; zinco e rame, minerali presenti in frutta secca, semi e crostacei.

Accanto a una dieta equilibrata, molte persone scelgono oggi di affiancare un integratore, soprattutto dopo una certa età o in presenza di uno stile di vita molto attivo. In quest’ottica sono nate anche soluzioni pratiche e comode da portare con sé, come le barrette al collagene Nutripure, che uniscono un apporto proteico a questo prezioso nutriente in un formato adatto anche a chi ha poco tempo. È bene ricordare, però, che nessun prodotto sostituisce uno stile di vita sano: l’integrazione ha senso come supporto, non come scorciatoia.

Non dimentichiamo, infine, il ruolo della protezione solare e di una buona idratazione, veri e propri pilastri per preservare l’elasticità della pelle. Sotto l’ombrellone, così frequentato dai savonesi in questa stagione, una crema adeguata e una borraccia d’acqua restano gli alleati più semplici ed efficaci.

Una questione di equilibrio

Il collagene, insomma, non è una formula magica ma il frutto di un equilibrio: alimentazione varia, buone abitudini e, quando serve, un aiuto mirato. Prendersi cura della propria pelle e delle proprie articolazioni significa soprattutto adottare uno stile di vita sano e costante nel tempo, molto più che affidarsi al singolo prodotto del momento.