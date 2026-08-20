A Celle il maltempo cancella la prima sera della Sagra del Pesce Azzurro

Celle Ligure. Salta il primo appuntamento della tradizionale sagra di fine estate organizzata dall’Avis sul lungomare Crocetta. A causa del maltempo che, stando alle previsioni peggiorerà nelle prossime ore con un’allerta che da gialla, questa notte, arriverà ad essere arancione, i promotori della Sagra del Pesce Azzurro che sarebbe dovuta partire proprio questa sera hanno annullato precauzionalmente l’evento.

“La sicurezza prima di tutto. – sottolinea Marco Ferro, presidente dell’Avis che organizza con il Comune l’evento –

A causa del peggioramento delle condizioni meteo e del passaggio dell’allerta da gialla ad arancione, abbiamo preso la sofferta ma inevitabile decisione di rinviare l’evento in programma.

“Speravamo con tutto il cuore – continua – di poter confermare l’appuntamento. Tuttavia, la responsabilità di tutelare l’incolumità di tutti i partecipanti, dei collaboratori e dei volontari viene prima di ogni altra cosa. Portare tante persone all’aperto in una situazione di potenziale pericolo sarebbe un rischio inaccettabile”.

La Sagra aprirà domani, venerdì, a cena e sabato a pranzo e cena.