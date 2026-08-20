A Celle compare la U-81: è la nave di appoggio di Mark Zuckerberg, co-fondatore di Facebook

Celle ligure. Da ieri (19 agosto) fa bella mostra di sé nel mare di Celle, ormeggiata davanti al porticciolo di Cala Cravieu.

Si tratta della U-81, la nave di appoggio di Mark Zuckerberg, co-fondatore di Facebook, ma nessuna conferma sulla presenza in Riviera dell’imprenditore e informatico.

Non si tratta, infatti, del suo yacht privato bensì di una seconda imbarcazione che segue lo yacht principale: in parole povere, una nave da carico trasformata in un’estensione di lusso, usata per liberare spazio a bordo dello yacht per gli ospiti.

A fornire dettagli sulla U-81 è il sito specializzato SuperYachtFan: il ponte della nave offre ampio spazio per il trasporto di attrezzature e rifornimenti aggiuntivi, rendendola la scelta ideale per i superyacht che richiedono ulteriore spazio di stivaggio. L’U-81 può anche trasportare una gamma di tender e giocattoli, tra cui moto d’acqua, kayak e paddleboard.

Il ponte dotato di a gru in grado di sollevare carichi pesanti (fino a 12 tonnellate) e la nave ha una spaziosa area lounge che può essere utilizzata per rilassarsi o intrattenere gli ospiti. L’area salotto è dotata di comodi posti a sedere e di un bar.

Non mancano, poi, palestra e area benessere, dove gli ospiti possono allenarsi o rilassarsi dopo una lunga giornata di mare. Infine, trasporta anche un elicottero: Bell 429, con registrazione ZK-HUY (registrata in Nuova Zelanda).

Il proprietario precedente era Graeme Hart, miliardario neozelandese, che ha venduto la U-81 a Zuckerberg nel 2025. Oggi il suo valore è stimato a 100 milioni di dollari, mentre i costi di gestione annuali sono di circa 15 milioni di dollari.

Non si sa molto, invece, sugli interni, ma si stima che possa ospitare fino ad 8 persone e possa contare su un equipaggio di 16 unità.

Al momento, non si sa ancora per quanto rimarrà nelle acque cellesi.