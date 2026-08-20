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CuriositÀ

A Celle compare la U-81: è la nave di appoggio di Mark Zuckerberg, co-fondatore di Facebook

Davanti all’approdo turistico di Cala Cravieu, ma nessuna conferma sulla presenza dell’imprenditore-informatico. Ecco tutte le info sull’imbarcazione

Generico agosto 2026

Celle ligure. Da ieri (19 agosto) fa bella mostra di sé nel mare di Celle, ormeggiata davanti al porticciolo di Cala Cravieu.

Si tratta della U-81, la nave di appoggio di Mark Zuckerberg, co-fondatore di Facebook, ma nessuna conferma sulla presenza in Riviera dell’imprenditore e informatico.

Non si tratta, infatti, del suo yacht privato bensì di una seconda imbarcazione che segue lo yacht principale: in parole povere, una nave da carico trasformata in un’estensione di lusso, usata per liberare spazio a bordo dello yacht per gli ospiti.

A fornire dettagli sulla U-81 è il sito specializzato SuperYachtFan: il ponte della nave offre ampio spazio per il trasporto di attrezzature e rifornimenti aggiuntivi, rendendola la scelta ideale per i superyacht che richiedono ulteriore spazio di stivaggio. L’U-81 può anche trasportare una gamma di tender e giocattoli, tra cui moto d’acqua, kayak e paddleboard.

Il ponte dotato di a gru in grado di sollevare carichi pesanti (fino a 12 tonnellate) e la nave ha una spaziosa area lounge che può essere utilizzata per rilassarsi o intrattenere gli ospiti. L’area salotto è dotata di comodi posti a sedere e di un bar.

Non mancano, poi, palestra e area benessere, dove gli ospiti possono allenarsi o rilassarsi dopo una lunga giornata di mare. Infine, trasporta anche un elicottero: Bell 429, con registrazione ZK-HUY (registrata in Nuova Zelanda). 

Il proprietario precedente era Graeme Hart, miliardario neozelandese, che ha venduto la U-81 a Zuckerberg nel 2025. Oggi il suo valore è stimato a 100 milioni di dollari, mentre i costi di gestione annuali sono di circa 15 milioni di dollari. 

Non si sa molto, invece, sugli interni, ma si stima che possa ospitare fino ad 8 persone e possa contare su un equipaggio di 16 unità. 

Al momento, non si sa ancora per quanto rimarrà nelle acque cellesi.

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