A Borghetto la seconda finale provinciale di “Una ragazza per il cinema”: Laura La Fata accede alla finalissima di Taormina

Borghetto Santo Spirito. Una serata all’insegna della bellezza, dello spettacolo, del divertimento e dei buoni sentimenti quella che si è svolta venerdì sera in piazza Marinai d’Italia a Borghetto Santo Spirito, che ha ospitato una nuova tappa del concorso nazionale “Una ragazza per il cinema” valevole come finale provinciale.

La serata è stata organizzata da Vecchia Loano e ha visto la partecipazione di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo: come Max Cavallari, che ha riproposto alcuni suoi personaggi che lo hanno reso celebre sia a Zelig che a Colorado Cafè, e il noto influencer Sebastiano Gravina, anche noto come “Videociecato”. Molto apprezzate anche le bellissime esibizioni canore e di danza acrobatica.

Per quanto riguarda il concorso, Laura La Fata è stata eletta Miss Borghetto Santo Spirito ed ha staccato il biglietto per la finalissima di Taormina. Seconda classificata la borghettina Soraya Gabbiano.

Vittoria Mustacchio ha vinto, invece, la fascia di Miss Talento Borghetto Santo Spirito; seconda classificata Serena Kabuchi.

“Un ringraziamento particolare a Agostino Delfino e a tutti gli amici della Vecchia Loano per l’ottima organizzazione e per la proficua collaborazione e affidabilità dimostrata in questa e in molte altre iniziative con il nostro Comune”, commentano il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore Carolina Bongiorni.

Il prossimo appuntamento di “Una ragazza per il cinema” è il 22 agosto alle 21 in piazza Italia a Loano, quando si terrà la finale regionale del concorso. La serata sarà condotta da Eva Collini e Roberto Petullà. Ospiti Gianluca Impastato e Garrison Rochelle.