A Borghetto la quarta edizione di “Zampe in tour”: appuntamento domenica 23 agosto

Borghetto SS. In occasione della Giornata internazionale del cane, torna anche quest’anno, giungendo alla IV edizione, “Zampe in Tour”, l’iniziativa dedicata ai nostri amici a 4 zampe, promossa dall’assessorato alla Tutela degli animali d’affezioni e dall’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune.

L’appuntamento rinnova una formula che negli anni ha saputo coinvolgere tanti partecipanti: una passeggiata in compagnia dei propri cani sul nostro Lungomare, per trascorrere insieme un pomeriggio richiamando l’attenzione sul rispetto e la cura degli animali.

Il ritrovo è fissato alle 18.15, in piazza Libertà, da dove prenderà il via la passeggiata verso piazza Marinai d’Italia.

Al termine del percorso, i protagonisti a quattro zampe saliranno sul palco per essere presentati al pubblico e non mancherà il tradizionale momento delle premiazioni.

Verranno premiati tre categorie di cani: il più giovane, il più anziano e quello in arrivo da più lontano.

In piazza Marinai d’Italia saranno presenti le seguenti realtà, impegnate per diffondere il proprio messaggio a favore della tutela degli animali: A.I.C.A.S. (Associazione Italiana Cani d’Assistenza e Servizio), Scuola Cinofila ASD Blue River Dog di Borghetto S. Spirito, il Branco di Laura, Federazione Ambulanze Veterinarie Italia O.d.v., G.A.D.I.T. (Guardie ambientali d’Italia), Levante e Ponente Beach e Noemi Oblò creazioni.

Partecipa inoltre l’associazione Adottaliguria ODV, presente con un banchetto solidale, al fine di raccogliere fondi per aiutare i nostri amici a quattro zampe, che, in collaborazione con la Gelateria Brignè, metterà a disposizione un buono sconto gentilmente offerto, del valore di 2 euro per tutti i partecipanti.

Programma: ore 18.15, ritrovo Piazza Libertà; ore 18.30, partenza passeggiata; ore 18.45, pausa acqua presso “Levante beach”; ore 18.50, arrivo in Piazza Marinai d’Italia; ore 19, saluti istituzionali e degli ospiti, consegna attestati ai partecipanti, premiazione del cane più giovane, più anziano e del cane che arriva da più lontano.

La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi presso l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 338 2186439 – mail: iatcomprensoriale@gmail.com