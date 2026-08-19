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Una estate incantata

A Borghetto la quarta edizione di “Zampe in tour”: appuntamento domenica 23 agosto

Si svolgerà in piazza Marinai d’Italia, con inizio alle 18,30

Generico agosto 2026

Borghetto SS. In occasione della Giornata internazionale del cane, torna anche quest’anno, giungendo alla IV edizione, “Zampe in Tour”, l’iniziativa dedicata ai nostri amici a 4 zampe, promossa dall’assessorato alla Tutela degli animali d’affezioni e dall’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune.

L’appuntamento rinnova una formula che negli anni ha saputo coinvolgere tanti partecipanti: una passeggiata in compagnia dei propri cani sul nostro Lungomare, per trascorrere insieme un pomeriggio richiamando l’attenzione sul rispetto e la cura degli animali.

Il ritrovo è fissato alle 18.15, in piazza Libertà, da dove prenderà il via la passeggiata verso piazza Marinai d’Italia.

Al termine del percorso, i protagonisti a quattro zampe saliranno sul palco per essere presentati al pubblico e non mancherà il tradizionale momento delle premiazioni.

Verranno premiati tre categorie di cani: il più giovane, il più anziano e quello in arrivo da più lontano.

In piazza Marinai d’Italia saranno presenti le seguenti realtà, impegnate per diffondere il proprio messaggio a favore della tutela degli animali: A.I.C.A.S. (Associazione Italiana Cani d’Assistenza e Servizio), Scuola Cinofila ASD Blue River Dog di Borghetto S. Spirito, il Branco di Laura, Federazione Ambulanze Veterinarie Italia O.d.v., G.A.D.I.T. (Guardie ambientali d’Italia), Levante e Ponente Beach e Noemi Oblò creazioni.

Partecipa inoltre l’associazione Adottaliguria ODV, presente con un banchetto solidale, al fine di raccogliere fondi per aiutare i nostri amici a quattro zampe, che, in collaborazione con la Gelateria Brignè, metterà a disposizione un buono sconto gentilmente offerto, del valore di 2 euro per tutti i partecipanti. 

Programma: ore 18.15, ritrovo Piazza Libertà; ore 18.30, partenza passeggiata; ore 18.45, pausa acqua presso “Levante beach”; ore 18.50, arrivo in Piazza Marinai d’Italia; ore 19, saluti istituzionali e degli ospiti, consegna attestati ai partecipanti, premiazione del cane più giovane, più anziano e del cane che arriva da più lontano.

La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi presso l’Ufficio IAT di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 338 2186439 – mail: iatcomprensoriale@gmail.com

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