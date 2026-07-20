“Zuccarello Riden…Z” cancellato, minoranza all’attacco: “L’amministrazione spegne l’estate nel borgo”

Zuccarello. “Apprendiamo con profondo rammarico la notizia ufficiale della cancellazione della storica rassegna comica “Zuccarello Riden…Z”. Come confermato dagli stessi organizzatori, l’amministrazione comunale ha deciso di non confermare l’evento adducendo motivazioni di bilancio e priorità legate alla costruzione della nuova scuola”.

Così il gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Zuccarello”.

“Riteniamo doveroso intervenire per fare chiarezza ed evitare facili strumentalizzazioni. Nessuno in questo paese mette o metterà mai in discussione l’importanza vitale della realizzazione di un nuovo plesso scolastico, un’opera che rappresenta le fondamenta per il futuro della nostra comunità. Tuttavia, utilizzare l’edilizia scolastica come scudo per giustificare l’azzeramento dell’offerta turistica e culturale estiva è politicamente grave e inaccettabile” sottolinea il capogruppo Gaetano Ferrara.

“Una buona amministrazione deve essere in grado di intercettare fondi strutturali e bandi per le opere pubbliche senza dover prosciugare le risorse destinate alla promozione del territorio e all’economia del borgo. Rinunciare a una rassegna che da sette anni porta a Zuccarello artisti e comici di assoluto rilievo del panorama nazionale significa disperdere un patrimonio consolidato e compiere un enorme passo indietro sul fronte dell’attrattività turistica. Tagliare un evento di questa portata rappresenta senza dubbio la via d’uscita più facile per chi si trova ad amministrare, ma infligge un colpo durissimo all’indotto economico locale. Bar, ristoranti e strutture ricettive del nostro paese beneficiavano in modo significativo dell’afflusso di pubblico generato da queste serate” aggiunge l’esponente di minoranza.

“Ci chiediamo, e lo chiediamo formalmente alla Giunta: prima di arrivare al taglio definitivo e alla resa, quali azioni concrete sono state intraprese per cercare sponsorizzazioni private, partnership o fondi alternativi per salvare la rassegna e mantenere vivo il paese? Ora che l’evento di punta del nostro calendario è stato cancellato per questa supposta incompatibilità di bilancio, attendiamo di sapere quali siano le alternative proposte ai cittadini e ai visitatori. Zuccarello non merita di essere condannato all’anonimato durante la stagione estiva a causa di una palese incapacità di programmazione a lungo termine” conclude.