Voxonus Festival: dal 16 al 19 luglio un lungo weekend di eventi a Forte San Giovanni tra musica, teatro e iniziative per le famiglie

Finale Ligure. Musica, teatro e attività dedicate alle famiglie animeranno Forte San Giovanni dal 16 al 19 luglio con un ricco calendario di appuntamenti che conferma il sito come uno dei principali luoghi della programmazione culturale estiva del territorio, spazio vivo, aperto e sempre più accessibile.

Anche quest’anno farà tappa a Forte San Giovanni il Voxonus Festival 2026, promosso dall’Orchestra Sinfonica di Savona e giunto alla sua quindicesima edizione all’insegna della meraviglia della musica barocca. Giovedì 16 luglio, alle ore 21.15, il Voxonus Quartet – formato da Maurizio Cadossi e Paolo Costanzo ai violini, Claudio Gilio alla viola e Alberto Pisani al violoncello – proporrà il concerto “Conversazioni a Parigi: Bruni, Cambini e il giovane Mozart”. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio nella seconda metà del Settecento, quando il quartetto d’archi si affermò come una delle forme più raffinate della musica da camera. Attraverso le opere di Antonio Bartolomeo Bruni e Giuseppe Maria Cambini, musicisti italiani protagonisti della scena parigina, e i primi capolavori del giovane Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto racconterà il dialogo artistico tra Italia, Francia e Vienna in uno dei periodi più fecondi della storia della musica europea. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. Per l’occasione il Forte sarà eccezionalmente aperto dalle 20 alle 23 e visitabile con biglietto ordinario al costo di 3 euro intero, 2 euro ridotto (18-25 anni) e gratuito per i minori di 18 anni.

Proseguono anche le attività dedicate ai più piccoli con “La cameretta di Giobatta il Soldato”, iniziativa curata da Babajaga Arte e Spettacolo APS. Sabato 18 luglio, dalle 19 alle 21, bambini e famiglie saranno protagonisti di una speciale visita guidata tra gli spazi della fortezza. Attraverso il racconto di Giobatta, il soldato sognatore, i più piccoli saranno accompagnati in un percorso coinvolgente e multisensoriale, tra oggetti, dettagli da scoprire e piccoli misteri da esplorare. I bambini entrano così in un mondo fatto di immaginazione, dove il Forte prende vita attraverso gli occhi di chi lo ha abitato. Un’occasione per avvicinarsi alla storia in modo leggero e sorprendente, lasciando spazio alla fantasia, alla curiosità e al piacere di scoprire. L’attività è consigliata a partire dai sei anni. Tre i turni di visita: alle 19, alle 20 e alle 21. I posti sono limitati. I biglietti, al costo di 5 euro, possono essere acquistati online qui. L’ingresso al Forte è gratuito per under 18 anni e un accompagnatore.

A chiudere il lungo weekend, domenica 19 luglio alle ore 21, sarà, lo spettacolo “Medusa, Scilla e la Sfinge. Donne, maghe e mostri”, inserito nel progetto “Parole antiche per pensieri nuovi”, prodotto dai Musei Nazionali di Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi.

Protagonista della serata sarà Arianna Scommegna, accompagnata dalle musiche originali eseguite dal vivo da Edmondo Romano, autore delle composizioni. Con la regia di Sergio Maifredi e la drammaturgia del grecista Giorgio Ieranò, lo spettacolo invita il pubblico a riscoprire alcune delle più affascinanti figure femminili del mito classico – Medusa, Scilla, la Sfinge e le Sirene – attraverso un intreccio di parole e musica che restituisce tutta la loro forza simbolica e la sorprendente attualità. Biglietti: 20 euro intero, 15 euro ridotto under 18 e over 65, acquistabili on line su happyticket.it o sul posto prima degli spettacoli. Info whatsapp 351 4472182 / info@teatropubblicoligure.it. Aggiornamenti su www.teatropubblicoligure.it, Facebook, Instagram e Youtube di Teatro Pubblico Ligure.

Con questo nuovo fine settimana di appuntamenti, Forte San Giovanni prosegue il percorso di valorizzazione che lo vede sempre più protagonista dell’offerta culturale estiva di Finale Ligure, proponendo un calendario capace di intrecciare musica, spettacolo dal vivo e attività dedicate alle famiglie in uno dei luoghi più suggestivi della città. Il programma si inserisce nel calendario “Estate nei Castelli”, che per tutta l’estate propone concerti, spettacoli, visite, mostre ed esperienze tra Forte San Giovanni, Castel Gavone e Castelfranco, offrendo un nuovo modo di vivere il patrimonio storico di Finale Ligure attraverso un calendario diffuso di iniziative culturali.