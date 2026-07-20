Liguria. Si è aggirata per i corridoi dell’Istituto Giannina Gaslini parlando con i piccoli pazienti, prendendoli in braccio, posando per le foto e dispensando sorrisi: Emma Marrone ha approfittato della tappa genovese del suo tour estivo per una visita all’ospedale pediatrico, facendo felici decine di bambini e le loro famiglie.

Nel pomeriggio di sabato 19 luglio cantante è stata accompagnata nella visita da don Roberto Fiscer, ed è rimasta in ospedale per due ore:prima in Piattaforma Neuro-Gastro, poi in Neurochirurgia, in Ortopedia e nel reparto di Trapianto di Midollo. Un momento speciale lo ha vissuto anche a Radio Fra le Note, gestita proprio da Fiscer intrattenendosi con i ragazzi che ogni settimana animano le nostre onde radio.

“Un cuore grande si vede dalle piccole cose, e oggi Emma ce lo ha dimostrato nel modo più semplice e più vero: esserci, davvero, per ognuno di loro – fa sapere la direzione del Gaslini – Un abbraccio grande grande anche a Don Roberto Fiscer: che ogni settimana porta la musica più bella dritta al cuore dei nostri piccoli pazienti e che, anno dopo anno, è sempre accanto al nostro ospedale”.

Emma è poi salita sul palco dell’Arena del Mare, al Porto Antico, per esibirsi davanti a centinaia di fan. Il primo però resta don Fiscer: “Prima il concerto a Pisa, poi quello di Genova. Eppure, prima di salire sul palco, Emma ha scelto di regalare un po’ del suo tempo ai bambini del Gaslini. Ha trovato lo spazio per un sorriso, un abbraccio, una parola, una lacrima e una carezza per chi sta affrontando una battaglia difficile. A nome di tutti noi, grazie Emma. Grazie per la tua disponibilità, la tua sensibilità e la tua capacità di portare luce dove ce n’è più bisogno. Sei davvero una persona meravigliosa”.