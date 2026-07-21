Violenta grandinata si abbatte sul comprensorio di Loano

Loano. Una breve ma violenta grandinata, seguita da un forte acquazzone, si è abbattuta questo pomeriggio sul comprensorio loanese.

Pochi minuti prima delle 15 di oggi, sul territorio compreso tra Loano e Borghetto Santo Spirito e relativo entroterra ha cominciato a cadere una intensa scarica di piccoli frammenti di ghiaccio.

Subito dopo, ai chicchi si sono sostituite ancora più fitte gocce di pioggia, per il più proverbiali degli acquazzoni estivi.

L’ondata di maltempo, però, è stata piuttosto rapida e si è esaurita dopo pochi minuti, lasciando spazio nuovamente al sole.