Villanova, grande spettacolo all’Ippodromo dei Fiori: il 31 luglio torna il “Gran Premio Regione Liguria”

Villanova d’Albenga. Dopo i successi registrati nella prima parte della stagione, l’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga si prepara a vivere una delle sue serate più attese.

Domani, venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 20, le luci dell’unico impianto ippico della Liguria si accenderanno per il rinomato “Gran Premio Regione Liguria”. I migliori atleti a quattro zampe e i loro driver si sfideranno sulla pista villanovese in una riunione di trotto di altissimo livello.

Uno spettacolo dedicato a tutti gli appassionati, ma anche a tutti i turisti presenti in Riviera.

L’Ippodromo dei Fiori non è solo grande ippica, ma anche un vero e proprio punto di riferimento per il tempo libero e le famiglie. Nel corso della serata, il pubblico sarà accolto da un’atmosfera di festa ricca di attrazioni: i più piccoli potranno vivere l’emozione del battesimo della sella sui pony, e saranno distribuiti anche simpatici gadget per i presenti.

Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, durante tutte le serate di gara resta pienamente operativo il ristorante e pizzeria “Dei Fiori”.

L’ingresso all’impianto è gratuito, con a disposizione un comodo parcheggio riservato ai visitatori. (Per prenotazioni al ristorante: 352.0500650).

Lo spettacolo dell’ippica non si ferma con la fine di luglio. La stagione proseguirà infatti a pieno ritmo durante tutto il mese di agosto, sempre con inizio delle corse fissato per le ore 20 circa.

Ecco gli appuntamenti in programma nel mese di agosto 2026: lunedì 3 agosto (con Corsa Tris QQ Nazionale), giovedì 6 agosto, lunedì 10 agosto, giovedì 13 agosto, lunedì 17 agosto (con Corsa Tris QQ Nazionale), lunedì 24 agosto e lunedì 31 agosto.

Per rimanere sempre aggiornati sul programma completo e sulle singole giornate di gara è possibile consultare il sito ufficiale dell’Ippodromo dei Fiori (www.ippodromodeifiori.it).