Al via i giovedì di luglio a Savona: prima serata del Downtown Music Festival con gli artisti locali per Aias

Savona. Questa sera prende il via il Savona Downtown Music Festival. Sul palco di piazza Sisto si esibiranno gli artisti locali per una grande serata di beneficenza in favore dell’associazione Aias.

Come noto la sede storica di Via Famagosta patisce attualmente di gravi danni strutturali che ne impediscono le attività che A.I.A.S., con coraggio, continua comunque ad offrire alle famiglie nella sede temporanea di Via Nizza. Proprio dalla necessità di coprire gli alti costi di ristrutturazione della sede principale nasce il progetto “Aiutaci a tornare a casa” che sarà protagonista della prima serata di Savona Downtown Music Festival portando sul palco di Piazza Sisto IV una lunga serie di artisti che, in maniera completamente gratuita, si esibiranno per sostenere la raccolta fondi.

I fondi raccolti, serviranno a coprire le spese della sede provvisoria di Via Nizza 35 e le elaborazioni tecniche necessarie per predisporre i lavori per la sede storica di Via Famagosta. A chi ci farà dono della sua solidarietà sara’ donato un piccolo filo rosso da sollevare in alto al ripetersi dello slogan:” un filo rosso di solidarietà per l’AIAS”. Le socie, i soci, le operatrici, gli operatori, le bambine, i bambini, di AIAS (oltre 300 in riabilitazione) ringraziano le cittadine ed i cittadini savonesi da sempre a noi vicini” dichiara il Presidente dell’Associazione Dott. Mario Accattino.

Con la conduzione di Radio Jasper la serata, che inizierà eccezionalmente alle 21,45, si preannuncia ricchissima. Ad alternarsi sul palco Edoardo Chiesa con la sua musica obliqua, trasversale e mai scontata in trio elettrico insieme a Damiano Ferrando al basso e Gianka Gilardi alla batteria, Matteo Garbarini con la sua band Groove Monkey interpreteranno in una maniera estremamente coinvolgente i grandi classici della chitarra rock e non solo; le Sherocks e il loro tributo alle grandi donne della musica a cavallo tra delicatezza, potenza e grinta; I The Blue Young Monkeys, storica band di Savona nata negli anni ’90, famosa per il suo sound trascinante che unisce ska, reggae e rocksteady, le caldissime sonorità del dj set di Frenci Vibes e Ale Eazy. Inoltre, insieme a Emanuele Dabbono e Fabio Biale sarà on stage anche Mattia Villardita, il nostro Spiderman cittadino che dal 2018 visita i reparti pediatrici di tutta Italia vestito da Spider-Man, per infondere coraggio a tutti i bambini e le bambine che hanno bisogno di un sorriso ed è oggi celebrato anche da Hollywood che l’ha scelto come volto italiano per il lancio del nuovo film “Spiderman Brand New Day”.

Tutti gli artisti e i conduttori inviteranno il pubblico a donare quanto nelle loro possibilità attraverso le due modalità possibili: via web tramite la piattaforma oppure presso il gazebo di A.I.A.S. posizionato in Piazza Sisto IV.

Ma il Savona Downtown Music Festival non è solo il palco principale. Dalle 18,00 tutta la città va in scena. Le vie del centro cittadino si animano per le iniziative dei commercianti che regalano alla cittadinanza intrattenimento, shopping e le eccellenze del food&beverage. Non manca lo spazio per gli approfondimenti culturali grazie alle aperture straordinarie della Pinacoteca Civica (fino alle 22 con ingresso gratuito) e del Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina con orario 20,30 – 22,30. Aperture straordinarie previste anche per le sale espositive di Palazzo Vescovile e per l’Oratorio di Nostra Signora di Castello.

Attività collaterali e a cura dei commercianti e delle vie. Via Caboto: musica e enogastronomia; Via Montenotte: enogastronomia, musica latina ed esibizioni sportive; Via Garassino: musica dal vivo; Corso Italia: aperitivo, musica con DJ set, animazione, stand e dimostrazioni della Croce Rossa, esibizione di cowboy e attività sportive; Via N.S. Dell’Olmo: arte, musica ed enogastronomia; Via Astengo: enogastronomia e attività per bambini; Piazza Mameli: aperitivo e musica dal vivo; Via Guidobono: shopping, musica ed enogastronomia; Via Luigi Corsi: danza, pattinaggio, enogastronomia, musica; Via Manzoni: shopping e stand; Via Pia: shopping, stand, enogastronomia, musica e performance artistiche; Via Verzellino: musica con DJ set, danza e calisthenics; Via Paleocapa: musica, aperitivi e performance artistiche; Piazza Pertini: danza, enogastronomia, shopping.

SICUREZZA, PARCHEGGI E VIABILITA’

ll piano di sicurezza per Piazza Sisto IV per questo primo giovedì non prevede la chiusura della piazza, ma l’area spettacolo sarà presidiata da personale della security.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 500 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” (chiusura alle ore 01,00) e piazza del Popolo (1000 posti all’aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come sempre, anche i parcheggi di via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro) e dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

A partire dalle ore 16.00 del di oggi fino alle ore 2 di domani, venerdì 3 luglio, divieto di circolazione in tutta l’area interessata dalla manifestazione.

Divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: Via Verzellino – da intersezione con il C.so Italia fino all’intersezione con la via Guidobono; Via L. Corsi – da Via Niella a XX Settembre; Via Manzoni – da Via Verzellino a Paleocapa; Via Garassino da via Manzoni a P.zza Giulio II; Via Astengo – da Via Montenotte a C.so Italia; Via Montenotte – da Piazza Mameli a via Luigi Corsi; Via Guidobono – da Piazza del Popolo a C.so Mazzini; Via Caboto – da Piazza Cavallotti a via Untoria; Via Untoria; Via N.S Dell’Olmo – presso il tratto adibito a sosta motocicli e ciclomotori in linea compreso fra il n.9 civico ed il n.1 civico, C.so Italia – tratta di Zona Pedonale e Z.T.L. da Via Vegerio a C.so Mazzini (escluse la direttrice di marcia di Piazza Giulio II e di Via Battisti); Via Ratti tratta di Zona Pedonale e Z.T.L.

“Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea e alle indicazioni del personale presente sul posto”, l’appello della polizia locale.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un’apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.