Varazze, un aperitivo con la tradizione per aiutare a rifare il tetto dell’oratorio dell’Assunta

Varazze. Il tetto dell’oratorio di Nostra Signora Assunta è da rifare. Necessita di lavori di ristrutturazione.

Anche per questo, oltre al piacere di condividere una serata d’estate, la Confraternita della bellissima, antica struttura a un passo dal centro storico, hanno organizzato un “Aperitivo in oratorio” dove tradizione e contemporaneità andranno di pari passo: “Frisceu” genovesi e Spritz a partire dalle 18 e 30 di domenica prossima, 5 luglio.

L’oratorio dell’Assunta, insieme agli altri che rappresentano la devozione, è uno tra i simboli più cari ai varazzini. Ora bisogna rifare il tetto.

L’appuntamento di domenica avrà così un duplice obiettivo: raccogliere fondi per sistemarlo e offrire un’occasione per stare insieme.