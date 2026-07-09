Varazze, torna nell’entroterra “Sciû e Zû pe Scûrse de Casanova”

Varazze. Tutto pronto per l’appuntamento estivo con “Sciû e Zû pe Scûrse de Casanova”, due serate tra sapori, tradizione e racconti nel cuore dell’entroterra. Domani e dopo, 10 e 11 luglio, a Casanova che è pronta ad accogliere residenti e visitatori per una delle manifestazioni più attese dell’estate: “Sciû e Zû pe Scûrse de Casanova”, la tradizionale camminata gastronomico-culturale che animerà le suggestive vie della frazione con un percorso dedicato ai sapori, alla storia e alle tradizioni del territorio.

A partire dalle 19, la frazione si trasformerà in un itinerario enogastronomico tra favole, leggende e racconti popolari, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire scorci caratteristici attraverso diverse tappe gastronomiche, accompagnate da piatti della tradizione locale Anche quest’anno sarà presente, lungo il percorso, uno stand gastronomico dove sarà possibile gustare le trofie al pesto, uno dei simboli della cucina ligure, accompagnate dal servizio bar.

L’evento, organizzato con il patrocinio della Città di Varazze e dell’ANSPI Beato Jacopo di Casanova, coinvolge numerose realtà associative del territorio, confermandosi un importante momento di aggregazione e valorizzazione delle tradizioni locali.

Per agevolare la partecipazione sarà disponibile una navetta gratuita con partenza dal Comune di Varazze, mentre il percorso si svilupperà tra piazza della Chiesa, Via Faena e Muggine. Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di munirsi di una torcia e di indossare abbigliamento comodo.

Due serate all’insegna della convivialità, della buona cucina e della riscoperta dell’entroterra varazzino, in un’atmosfera unica che ogni anno richiama numerosi visitatori.