Varazze in lutto per la scomparsa di Carlo Carlini: fondò la sezione pattinaggio della Polisportiva San Nazario

Varazze. Tristezza in città e alla Polisportiva San Nazario per la scomparsa di Carlo Carlini che, oltre a essere conosciuto e stimato, fondò la sezione pattinaggio della struttura e ne fu allenatore.

“È davvero difficile e doloroso salutarti. – c’è nostalgia alla Poli – Il ricordo va ai tantissimi anni in cui la tua presenza ha segnato la storia della Polisportiva: come fondatore della sezione Pattinaggio e allenatore adorato dai tuoi bambini e dai tuoi ragazzi. Socio super operativo, come dirigente della Poli, riflessivo, attento alle diverse e spesso delicate sensibilità e con una naturale propensione a stemperare le tensioni”.

“Grazie – sottolineano – per tutto quello che sei stato e che ci hai dato. Tutta la Polisportiva, nel ricordarti, abbraccia Tonina, Sara, Mauro, la famiglia Carlini e tutta la famiglia allargata delle generazioni di atleti e soci che hai accompagnato nella loro crescita”.

I funerali avranno luogo mercoledì 22 alle ore 9 nella parrocchia di Sant’Ambrogio a Varazze.