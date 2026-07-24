Varazze festeggia Sant’Anna: il programma delle celebrazioni

Varazze. È tutto pronto nella deliziosa cappella poco sopra Varazze per la festa di Sant’Anna. Domani, sabato 25 luglio, i volontari che curano con passione la chiesina, hanno organizzato un momento di devozione e convivialità.

Nella piccola cappella, che fa parte della parrocchia di Casanova, sopra via Emilio Vecchia, alle 20 sarà celebrata la messa. All’evento religioso parteciperà anche la Confraternita Santa Croce di Casanova e animerà la celebrazione il coro della Santissima Annunziata di Pero.

A seguire un piccolo rinfresco per i partecipanti. Una tradizione che non si perde, nella chiesetta incastonata in un borgo che sembra dipinto. Nota anche per ospitare uno tra i presepi più belli di Varazze.