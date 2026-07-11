Varazze, escursionista cade sul monte Sciguelo: interviene l’elisoccorso

Varazze. Intervento di soccorso sul monte Sciguelo per un‘escursionista di 78 anni, residente a Genova, caduta lungo un sentiero. Nell’incidente la donna ha riportato una lesione all’arto inferiore sinistro.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i vigili del fuoco e i volontari della Croce Rossa. Dopo essere stata raggiunta, l’escursionista è stata medicata e stabilizzata sul posto.

Successivamente è stata recuperata dall‘elisoccorso Grifo e trasportata, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per gli accertamenti e le cure del caso.

Il marito della donna, rimasto illeso, è stato invece accompagnato fino all’automobile dai tecnici del Soccorso Alpino.