Varazze, camionista trovato morto in una piazzola di sosta della A10

Non è stato un incidente stradale a far scattare l’allarme lungo l’autostrada A10, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano. Un camionista è stato infatti trovato senza vita all’interno del proprio mezzo, parcheggiato in una piazzola di sosta poco prima del casello di Arenzano.

L’allarme è stato lanciato dalla ditta di trasporti per cui lavorava l’uomo, dopo che da alcune ore non riusciva più a mettersi in contatto con lui e aveva notato l’assenza di movimenti del mezzo attraverso il sistema di localizzazione GPS.

Sul posto sono intervenuti inizialmente gli agenti della Polizia, che hanno richiesto il supporto dell’automedica del 118, di un’ambulanza della Croce Verde di Albisola, dei Vigili del Fuoco e del personale autostradale.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze hanno provveduto ad aprire il camion, che trasportava acido cloridrico. All’interno è stato trovato il conducente, un cittadino tedesco di 56 anni, purtroppo già deceduto.

Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Al momento non emergono elementi che colleghino il decesso al carico trasportato o a un incidente stradale.

L’ipotesi pià probabile è quella del malore.